Każda informacja z kręgu brytyjskiej rodziny królewskiej budzi ogromne zainteresowanie. O ile oficjalne wiadomości są publikowane rzadko i są raczej zdawkowe, o tyle wieści od osób zbliżonych do royalsów rzucają więcej światła na to, co się u nich dzieje. Księżna i książę Walii, jak donosi ich przyjaciółka, zmagają się z bardzo trudnymi problemami.