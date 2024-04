Krzysztof Rutkowski i jego żona chętnie chwalą się swoim dobrobytem. Lubią pokazywać luksusowe gadżety i markowe ubrania. Rutkowski lub nazywać się milionerem.

Krzysztof Rutkowski chwali się bogactwem

"Ludzie w Polsce wstydzą się przyznać do tego, że są bogaci. To jest coś bardzo niedobrego (...) Ciężko pracuję, kiedy inni siedzą przed telewizorem i zmieniają kanały, oglądając to, co ich interesuje w tym momencie, a ja w wielu przypadkach jestem w robocie" - powiedział w rozmowie z portalem Jastrzabpost.pl.

Krzysztof Rutkowski płaci dużo na ZUS

Mąż Mai Rutkowski chętnie opowiada o swoich finansach. O tym, że jego biznesy przynoszą wielotysięczne zyski, wspomniał w wywiadzie dla portalu o2.pl. Wtedy też przyznał, że płaci horrendalną składkę ZUS, na którą wydał około 70 tysięcy złotych. Przekłada się to jednak na wysokość jego emerytury.

"Moja emerytura może być wysoka" - stwierdził. Jak dodał, na razie jeszcze w ogóle nie myśli o emeryturze.

"Przewiduję, że jeśli na nią kiedyś przejdę, to otrzymam miesięcznie świadczenie w granicach 10 tysięcy złotych" - powiedział Krzysztof Rutkowski. Kwota może szokować!