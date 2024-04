Jarek Mergner jest jednym z bohaterów serialu "Chłopaki do wzięcia". Jego losy widzowie śledzą od kilku dobrych lat.

Mężczyźnie po czasie poszukiwań, udało się znaleźć drugą połówkę. Jego związek z Małgorzatą rozwijał się na oczach widzów. W końcu para w 2022 roku postanowiła się pobrać. Okazuje się, że uczucie jednak nie przetrwało próby czasu.

Jarek sam nie poinformował o tym, że rozstał się z żoną. Zrobił to za niego jego kolega, czyli Tomasz. To on w obecności przytakującego Jarka, poinformował, że ten jest znowu wolny. Ból po rozstaniu w sercu Jarka nie gościł jednak zbyt długo.

Czy Jarek z "Chłopaków do wzięcia" szuka nowej miłości?

Okazuje się, że znowu rozgląda się za nową kobietą.

No, dla mnie musi być kobieta taka rozgrzana, żeby mogli odejść wszystkie smutki, no… Ja już jestem, mieszkanko mam, papużkę mam, pieska i tylko brak kobiety (…). Chciałbym poznać taką, żebym mógł z nią chodzić gdzieś na spacery, czy wiesz, spędzać czas, a teraz to, mówię, jestem sam - powiedział na nagraniu, które opublikował na TikToku.