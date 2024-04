Krzysztof Rutkowski razem z żoną prowadzi biuro detektywistyczne. W podcaście RadioZET.pl „Pogadamy, Zobaczymy” przyznał, że „nie ma biznesu bez show-biznesu” i dzięki swojej barwnej osobowości nie musi płacić za reklamę. Rutkowski lubi prowokować, chętnie przyciąga uwagę. Nie boi się przy tym konfrontacji z ludźmi.

Czy ludzie lubią detektywa Rutkowskiego?

Detektyw Rutkowski wybrał się na rowerową z przyjaciółmi. Zanim wyruszył, nagrał krótki filmik, w którym zadał fanom, obserwującym jego konto na Instagramie pytanie: Dlaczego mnie tak nie lubicie? Zaraz potem zaczął śpiewać.

Internauci pospieszyli z odpowiedziami. Były różne. "Bo udajesz - sam nie wiem kogo. Kiedyś byłeś sobą, podziwiałem Ciebie, Twoje akcje, to było coś! Teraz jesteś jak z komiksu…" - napisał internauta. "Nie to że nie lubimy , tylko co ty z siebie zrobiłeś masakra" - odparł inny.

Wsparcie dla Krzysztofa Rutkowskiego

Posypały się też słowa wsparcia. "A ja Cię lubię sądzę, że dopiero teraz jesteś sobą, masz Swój styl, dbasz o wygląd. Mimo że nie wszystko jest moim trendem i stylem, a skoro dobrze się z tym czujesz, to ja to szanuję! Pozdrawiam!" - napisał fan detektywa.

"Oj tam, ludziska to się do wszystkiego przyczepią!!! Krzysztof bądź sobą, nie przejmuj się!!!" -stwierdziła kolejna osoba.