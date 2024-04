Adam Konkol był kompozytorem i gitarzystą w popularnym w latach 90. zespole "Łzy". To właśnie wraz z nim swoją karierę zaczynała Anna Wyszkoni. Razem z zespołem wylansowała takie hity jak "Agnieszka", czy "Narcyz".

Adam Konkol napisał w sieci o swojej chorobie

Adam Konkol zamieścił w sieci smutny wpis, z którego wynika, że choruje na złośliwego raka. Poinformował o tym, jaki jest stan jego zdrowia i poprosił o wsparcie dla swojej rodziny. To nie pierwsza poważna choroba, z którą musi się zmierzyć muzyk. Ma również wadę serca.

W sumie nie wiem, od czego zacząć. Jestem bardzo szczęśliwy, a fizycznie jestem u szczytu formy. Jestem spełniony i wolny. Niektórzy już wiedzą, a inni dowiedzą się z tego posta.Mam złośliwego raka płuc, wiem, dziwne, nie palę i nie paliłem papierosów, ale czasem tak się podobno zdarza. Jestem po kilku konsultacjach i "normalnie", gdybym nie miał wady serca, po prostu wycięliby mi kawałek płuca i być może byłoby po sprawie, ale nie można - czytamy w poście.

O co prosi Adam Konkol?

Konkol napisał, że nie może zostać poddany chemioterapii. Lekarze zastosowali u niego inną formułę leczenia.

Normalne pytanie to "ile mi zostało?", na moje oko około 58 lat, bo mój plan, by żyć co najmniej 106 lat, się nie zmienił. Po prostu kto mnie zna, ten wie... Z nie takich opresji wychodziłem cało, więc jak spotkacie mnie za 3 lata, to nie pytajcie "co on tutaj jeszcze robi?", bo ja po prostu go pokonam jak mini katar - napisał.

Adam dodał, że to nie on potrzebuje teraz wsparcia, ale jego rodzina.

Mnie nie wspierajcie, nie trzeba, moją rodzinę tak... Czemu o tym piszę? Całe życie tłumiłem w sobie swoje odczucia, myśli... Płakałem często w samotności, gdy nikt nie widział, ale to przecież nic takiego, to tylko życie.Kochani życzę Wam miłego dnia. Potrzebuję szczęścia, trzymajcie kciuki. Jak to mówi mój syn "mamy nowe zwierzątko w domu". Kocham Was wszystkich - poprosił.