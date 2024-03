Na nagraniu, które trafiło do sieci księżna Kate powiedziała o swojej walce z rakiem. Wyznała, że po operacji brzucha, jaką przeszła podano jej także chemioterapię. Zaznaczyła, że chce "w pełni wyzdrowieć" i zapewniła, że "wszystko będzie dobrze".

Kate na nagraniu, które w dużej mierze ucięło spekulacje o tym, co się z nią dzieje i dlaczego nie pojawia się w przestrzeni publicznej, opowiedziała o tym, że wraz z księciem Williamem zajęła się przekazaniem tej trudnej informacji dzieciom oraz rodzinie.

Rzecznik Kate i Williama wydał oświadczenie

Podziękowała również za okazane jej wsparcie, życzenia zdrowia, ale wspomniała także o "ogromnym szoku" po tym, jak usłyszała diagnozę.

Teraz głos zabrał rzecznik Pałacu Kensington. Poinformował na łamach "The Telegraph", kiedy księżna Kate powróci do swoich obowiązków i od czego będzie to uzależnione.

Księżna skupia się na powrocie do zdrowia po rozpoczęciu chemioterapii zapobiegawczej. Kate powróci do oficjalnych obowiązków, gdy otrzyma zgodę od swojego zespołu medycznego- oświadczył.

Są nowe wieści o zdrowiu księżnej Kate? Rzecznik odpowiada

Wiadomo, że książę William powróci do swojej pracy po świętach wielkanocnych a dokładnie w połowie kwietnia.

Książę nadal będzie wspierać żonę oraz wypełniać swoje obowiązki, tak jak to robił od początku roku - powiedział.

Dopytywany, o stan zdrowia księżnej Kate oraz szczegóły dotyczące zarówno tego, jak i operacji, nie udzielił żadnej konkretnej odpowiedzi.

Nie będziemy udostępniać żadnych dalszych prywatnych informacji medycznych. Księżna ma prawo do prywatności medycznej tak jak my wszyscy - stwierdził.