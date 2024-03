Brytyjska rodzina wciąż pozostaje w centrum zainteresowania mediów, i zaniepokojonych poddanych. Głównym tematem jest ostatnio stan zdrowia Kate Middleton i jej ewentualny powrót do obowiązków. Z najnowszych doniesień wynika, że może to nastąpić już niebawem. Co doniósł mediom przyjaciel rodziny?

Reklama

Stan zdrowia Kate Middleton i jej długa już nieobecność w przestrzeni publicznej to gorący temat nie tylko w brytyjskich mediach, ale i na całym świecie. Zarówno dziennikarze, jak i fani brytyjskiej rodziny królewskiej snują domysły, co też mogło się stać, że księżna nie tylko podupadła na zdrowiu, ale wciąż nie pełni swoich obowiązków.

Kiedy księżna Kate wróci do swoich obowiązków?

Teorii spiskowych jest całe mnóstwo. Niektóre z nich wręcz absurdalne. Wszyscy zachodzą w głowę, czy i kiedy Kate Middleton pojawi się publicznie. Zdaniem informatora z "The Sunday Times" "w odpowiednim czasie" i "kiedy będzie gotowa" książęca para ogłosi, dlaczego Kate na tak długi czas zniknęła. Jak podaje przyjaciel rodziny królewskiej nastąpi to po 17 kwietnia.

Reklama

Na świecie nie ma prawie nikogo takiego, kogo twarz, ciało i ubiór oceniano by bardziej niż Kate - mówi w rozmowie z "Te Sunday Times". Jego zdaniem to dobrze, że para książęca nie daje się wciągnąć w grę pod tytułem "Co dzieje się z Kate?".

To, czego jesteśmy świadkami, jest dokładnie takie, jak mówiono -spędzi dwa tygodnie w szpitalu i wróci po Wielkanocy. I co z tego, że nie wypchnęli jej, żeby machała z tyłu samochodu. Ona nie jest kucykiem pokazowym- mówi przyjaciel rodziny książęcej.

Jak Kate i William znoszą plotki na swój temat?

Informator dodaje, że zarówno Kate, jak i William, wiedzą, jak bardzo ta kwestia rozgrzewa opinię publiczną, ale nie chcą być, jak młodszy brat księcia, który żyje plotkami na swój temat.

Nie są jak Harry, który ma obsesję i przegląda Twittera, ale wiedzą, że to się tam przedostało. Śledzą wiadomości i oglądają najświeższe informacje w BBC - twierdzi informator gazety.

Dodaje, że spekulacje na temat rozpadu małżeństwa Kate i Williama są "okrutne" zwłaszcza ze względu na to, że William, Kate i ich dzieci "przechodzą przez najcięższy okres, przez jaki musieli przechodzić jako rodzina".