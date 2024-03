Księżna Kate a właściwie jej nieobecność w przestrzeni publicznej to temat numer jeden ostatnich dni. Najwyraźniej wszystko z nią w porządku. Do sieci trafiło właśnie nagranie, na którym widać Kate Middleton na zakupach. Czy to nagranie utnie wszelkiego rodzaju spekulacje m.in. te, że jej stan zdrowia nie jest najlepszy?