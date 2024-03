"The Voice Kids" podbił serca widzów. To siódma edycja, którą możem oglądać na antenie TVP2. W programie jako trenerka zadebiutowała Natasza Urbańska. Jedną z uczestniczek przesłuchań w ciemno była 8-letnia Anastazja, która dostała się do drużyny nowej trenerki. Występ dziewczynki podzielił widzów. Część z nich twierdzi, że Anastazja jest za młoda, by konkurować z 14-latkami.

Osiem lat to za wcześnie n "The Voice Kids?

Na oficjalnym profilu programu "The Voice Kids" na Instagramie, pod postem przestawiającym ośmiolatkę wybuchłą gorąca dyskusja. Widzowie chwalili dziewczynkę, ale byli przekonani, że nie ma w programie szans, bo jest po prostu za młoda. "Nie mam nic do tej dziewczynki oczywiście, ale powinniście zrobić osobny program dla takich maluszków i dla tych starszych. Nie wyobrażam sobie tej dziewczynki w bitwie np. z 14 latkiem" - napisał jeden z internautów. "Ten program powinien być od 10 lat" - stwierdził ktoś inny.

Anastazja zaśpiewała piosenkę pt. "Idziemy do zoo". Już wkrótce, po warsztatach z Nataszą Urbańską", dziewczynka wystąpi w Bitwach. Trzeba podkreślić, że podczas programu dla Anastazji odwróciły się trzy jurorskie fotele.