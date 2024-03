Poranne programy śniadaniowe cieszą się wśród widzów dużą popularnością. TVP ma "Pytanie na śniadanie", a TVN - "Dzień dobry TVN". O podobnym programie myśli też szefostwo Polsatu. Jak się okazuje, będzie jeszcze jeden tego typu program. W TV Republika.

Reklama

Anna Popek w TV Republika?

Jak ustalił Plotek, nad porannym programem zbliżonym w formule do "Pytania na śniadanie" pracuje TV Republika i tam dostanie pracę Anna Popek. Umowa jeszcze nie została podpisana, ale padły już pewne deklaracje.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

TV Republika jest na fali popularności. Ambicją jej szefów jest konkurowanie z TVP. Dlatego cały czas powstają tam nowe programy, do których zatrudniani są dziennikarze, zwolnieni z TVP.

Reklama

Mówi się, że Tomaszowi Sakiewiczowi zależy na pozyskaniu jak największej ilości widzów, a to może zapewnić lubiana Anna Popek . "Trwają różne rozmowy, ale ona była jego pierwszym wyborem" - mówi nieoficjalnie informator Plotek.pl. Co ma o tym do powiedzenia Anna Popek?

Co Anna Popek zdradziła nt. swojej nowej pracy?

"Na razie nie mogę potwierdzać żadnych informacji na ten temat. Jeszcze jestem związana umową z Telewizją Polską do jutra, więc nie mogę nic potwierdzać ani zaprzeczać. Na razie tyle, co wiem oficjalnie, to że jutro zakończę współpracę z Telewizją Polską" - powiedziała Anna Popek serwisowi Plotek.pl.

Anna Popek w TVP przepracowała 25 lat. Poza "Pytaniem na śniadanie", prowadziła takie programy jak np. "Świat się kręci", "Kawa czy herbata?", "Dzień dobry, Polsko!", "Załóż się" i "Takty nietakty".