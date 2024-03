Od grudnia 2023 r. obserwuje się wzmożone ruchy personalne na rynku medialnym. Dawni pracownicy TVP, zwłaszcza ci, którzy zajmowali się informacjami i publicystyką, musieli poszukać sobie nowej pracy.

Seria transferów do TV Republika

Niedawno informowano o odejściu z TVP Krzysztofa Ziemca czy Marty Kielczyk. Wielu ich kolegów dołączyło do TV Republika. To m.in. Danuta Holecka, Miłosz Kłeczek, Adrian Borecki czy Michał Rachoń.

Do TV Republika przeszli też mniej znani pracownicy Telewizji Polskiej. Wśród nich, jak się teraz dowiadujemy, Bogusz Jankowski.

Jak podają Wirtualne Media, Bogusz Jankowski współpracuje przy tworzeniu "Expressu Republiki". To odpowiednik "Teleexpressu", który w TVP prowadzi dziś m.in. Maciej Orłoś. Gospodarzem prawicowego programu jest zaś m.in. Rafał Patyra, niegdyś również związany silnie z TVP i jej sekcją sportową.

Grzegorz Jankowski z Polsatu jest ojcem Bogusza Jankowskiego

Bogusz Jankowski był pracownikiem Telewizji Polskiej od 2017 r. Przygotowywał materiały do "Wiadomości", "Teleexpressu", a także do "Nie da się ukryć" w TVP Info. Prywatnie jest synem Grzegorza Jankowskiego, który jest od lat dziennikarzem Polsatu. Grzegorz Jankowskiego prowadzi w Polsacie "Punkt widzenia". Jankowski wcześniej był naczelnym "Faktu", dyrektorem programowym "Superstacji". Do Polsatu przyszedł w 2018 r.