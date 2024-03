Michał Szpak w najnowszym wywiadzie zdecydował się wypowiedzieć na temat kosztów życia w Polsce. Muzyk podał konkretną sumę, która - jego zdaniem - wystarcza, by móc godnie żyć w dobie rosnących cen i inflacji. Podkreślił jednak, że dotyczy ona jedynie osób żyjących w pojedynkę.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kariera Michała Szpaka rozpoczęła się wiosną 2011 roku, kiedy wziął udział w castingu do emitowanego w TVN muzycznego talent show "X Factor". Zajął drugie miejsce, przegrywając z Gienkiem Loską. W 2016 roku został reprezentantem Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji, w którym z piosenką "Color of Your Life" zajął w finale ósme miejsce. Michał Szpak nie zatrzymuje się. Teraz koncertuje i jest jurorem w programie "Czas na Show. Drag Me Out" w TVN.

Reklama

Michał Szpak wspomina rodzinny dom

Michał Szpak szybko osiągnął status gwiazdy i zapewne nie ma powodów, by narzekać na zarobki. Piosenkarz nie ukrywa jednak, że wywodzi się ze skromnej rodziny i doskonale pamięta, że w domu nie zawsze na wszystko wystarczało. Był jednak wtedy szczęśliwy.

"Choć było biednie i czasem ciężko, czułem się bezpiecznie. To nie był dom przytulaśny, jesteśmy z surowego chowu, ale szczery, prawdziwy, dobry. Mieszkaliśmy w dwupokojowym służbowym mieszkaniu na obrzeżach Jasła. Dwa pierwsze piętra budynku zajmował hotel, wyżej były mieszkania. Pamiętam wspólną kuchnię na długim korytarzu, elektryczne palniki i prodiże. Codziennie unosił się tam zapach pieczonego ciasta" - powiedział artysta w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

Ile pieniędzy na życie potrzebuje Michał Szpak?

Teraz reporterka serwisu Jastrząb Post zapytała Michała Szpaka, ile trzeba zarabiać - jego zdaniem - by móc godnie żyć w dobie rosnących cen w Polsce. "10 tys. to jest takie bardzo okej" - uważa piosenkarz.

"Nie możemy sobie na coś bardzo, bardzo wystawnego pozwolić, ale możemy sobie pozwolić na dobre życie, jeśli jesteśmy singlami. Wszystko zależy od tego, jak duża jest rodzina" - doprecyzował Michał Szpak.