Sylwia Peretti 15 lipca 2023 roku straciła syna. Patryk kierował samochodem marki Renault i stracił panowanie nad autem. Samochód wpadł w poślizg i rozbił się w okolicach Mostu Dębnickiego w Krakowie.

Wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu. Autem, jak informowały media, miał kierować właśnie syn Sylwii Peretti. Znana z programu "Królowe życia" celebrytka od tamtej pory rzadko pojawia się publicznie, a wpisy, które zamieszcza w sieci dotyczą głównie zmarłego syna.

Sylwia Peretti zamieściła czarno-białe nagranie. Co napisała?

Sylwia i jej syn byli ze sobą bardzo blisko związani. Przy każdej okazji Peretti wspomina Patryka i to, jaki był. Tym razem również zamieściła wpis, który sprawia, że łzy same cisną się do oczu.

To czarno-białe nagranie, na którym widać siedzącą na skałach Sylwię Peretti patrzącą w dal. Tłem do tego postu jest piosenka autorstwa Jana-Rapowanie i Misia Furtaka pt. "Anioły". Wszystkie wpisy, które ostatnio zamieszcza Peretti są czarno-białe.

Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest... Olga Tokarczuk - ten cytat z Olgi Tokarczuk znalazł się pod zdjęciem, które zamieściła celebrytka.

Na końcu zamieściła symbol złamanego czarnego serca.