Filip Chajzer jest jednym z uczestników 12. edycji "Tańca z gwiazdami". Prezenter próbuje swoich sił na tanecznym parkiecie w towarzystwie Hanny Żudziewicz.

W pierwszym odcinku show wywalczył miejsce w połowie stawki. Jurorzy nie szczędzili mu pozytywnych ocen po jego pierwszym występie. Filipa Chajzera na widowni wspierali jego bliscy. Nie zabrakło jego ojca, czyli Zygmunta Chajzera, mamy Doroty, siostry Weroniki.

Była Filipa Chajzera pojawiła się na widowni "Tańca z gwiazdami"

Czujne oko fotoreporterów dostrzegło także jego syna oraz byłą partnerkę a także matkę małego Aleksandra, czyli Małgorzatę Walczak.

Filip Chajzer w ubiegłym roku miał sporo zawirowań zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Z Małgorzatą Walczak miał rozstać się, gdy ta podobno przyłapała go na gorącym uczynku i romansie. Chajzer miał szybko zakończyć relację z kochanką. Serce prezentera miała potem skraść 25-letnia dziewczyna, która nawet przyjęła oświadczyny, ale szybko okazało się, że i ta relacja nie przetrwała próby czasu.

Dwa miesiące po tych zaręczynach Julia przestała się z nim spotykać. Chajzer został singlem, stracił pracę w TVN i możliwość rozwinięcia swojego biznesu. Przyznał się publicznie, że walczy z depresją.

Filip Chajzer i Małgorzata Walczak odbudowali relację?

Choć rozstanie Chajzera i Walczak było dosyć burzliwe, obydwoje udowodnili, że mimo rozstania można utrzymywać dobre relacje. Na nagraniu, które pojawiło się przed świętami Bożego Narodzenia razem przygotowywali świąteczne dania. Towarzyszył im również ich 6-letni syn.

Mój gość w gotowaniu pewnie będzie dla was sporym zaskoczeniem. Natomiast w świątecznym odcinku pomyślałem sobie, że to świetny przykład dla tych, którym drogi się rozeszły, a jeszcze nie doszli do tego, że mimo wszystko może być w życiu miło i fajnie. Bo niby dlaczego ma być źle, do dupy i to na własną prośbę - napisał pod nagraniem Filip Chajzer.

Czy Małgorzata Walczak da Filipowi Chajzerowi jeszcze jedną szansę?

Czyżby ta relacja odżyła na nowo? Skoro Małgorzata Walczak pojawiła się na widowni "Tańca z gwiazdami"?

W rozmowie z Showneews.pl dziennikarka, która obecnie pracuje w TVP, wyznała, że tango w wykonaniu Filipa bardzo jej się podobało. Zapytana o to, czy jest szansa na to, że wrócą do siebie, nie udzieliła konkretnej odpowiedzi.

Mimo różnych wydarzeń, które miały miejsce, życie toczy się dalej. Sprawy dorosłych powinny zostać sprawami dorosłych i ważne jest, żeby nie cierpiało na nich dziecko, a ono potrzebuje dobrego przykładu - powiedziała.