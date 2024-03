Mateusz Żaboklicki jest szóstą osobą, która wygrała 1 mln złotych w teleturnieju TVN. Na początku wtorkowego odcinka "Milionerów" mężczyzna miał już na koncie 500 tys. złotych. Pozostały mu dwa koła ratunkowe - zamiana pytania i telefon do przyjaciela.

Pytanie, które czekało na Żaboklickiego dotyczyło czworonogów.

"Milionerzy". Tak brzmiało pytanie za milion?

Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy: A. gadów; B. płazów; C. ptaków; D. owadów - przeczytał Hubert Urbański.

Mateusz Żaboklicki od początku znał odpowiedź na pytanie. Wiedział, że owady mają sześć a nie cztery kończyny.

Skorzystał jednak z telefonu do przyjaciela, bo jak powiedział chciał usłyszeć jego głos. Potem udzielił odpowiedzi i usłyszał, że jest poprawna.

Co zwycięzcy "Milionerów" powiedział Hubert Urbański?

Gdy odbierał nagrodę usłyszał wiele komplementów od Huberta Urbańskiego.

Nie byłoby tych pieniędzy, gdyby nie ty, twoja wiedza, urok osobisty i wszystko to, co przyniosłeś do studia. Dzięki temu masz te pieniądze! Jeszcze raz ci bardzo gratuluję, wszyscy jesteśmy zachwyceni tym, że byłeś razem z nami w tym programie. Oby więcej takich zawodników jak ty! - mówił prowadzący.