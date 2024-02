Maryla Rodowicz to królowa polskiej sceny pop. Diwa ma na swoim koncie wiele przebojów. Równie intensywne jak jej życie zawodowe jest życie uczuciowe. Głośno było o jej romansach. Była w związku m.in. z Danielem Olbrychskim i Krzysztofem Jasińskim, z którym ma dwoje dzieci.

Maryla Rodowicz przyjaźniła się z Agnieszką Osiecką. Poetka postanowiła coś dla niej zrobić. „Wiesz co, dosyć tych artystów w Twoim życiu. Ja znam takiego biznesmena, musisz go poznać. Nazywa się Andrzej Dużyński i na pewno ci się spodoba” - oznajmiła Osiecka. Jak powiedziała, tak zrobiła.

Prawie 30 lat wspólnego życia Maryli Rodowicz i Andrzeja Dużyńskiego

W 1989 r. Maryla Rodowicz poślubiła Andrzeja Dużyńskiego. Świadkami byli Agnieszka Osiecka i Seweryn Krajewski. Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński przez lata uchodzili za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w polskim show-biznesie. Dochowali się syna, Jędrzeja.

W 2016 r. w mediach pojawiły się informacje o pierwszych konfliktach. Niewiele później para zdecydowała się rozstać. „Pod moją nieobecność mąż się wyprowadził i zabrał dwie ciężarówki rzeczy” - zdradziła Maryla Rodowicz.

Długi i bolesny rozwód Maryli Rodowicz

Batalia rozwodowa była długa i bolesna z powodu podziału majątku. Wokalistka nie kryła radości, gdy w lipcu 2021 r. dostała w końcu rozwód. "Mąż mnie zdradzał z kochanką, jeszcze mieszkając ze mną. A dla sądu to nie ma znaczenia. Cóż mogę powiedzieć, jestem rozczarowana. Chyba sąd nie lubi kobiet" - mówiła Maryla Rodowicz w rozmowie z "Faktem", rozczarowana częścią orzeczenia.

"Mąż się związał z kobietą o 40 lat młodszą. Ale podobno dla mężczyzny nie jest to żadna przeszkoda. To, co mogli przeżywać moi poprzedni partnerzy, to teraz ja przeżywałam, dlatego że to spadło na mnie jak grom z jasnego nieba” - mówiła w filmie dokumentalnym pt. „Maryla. Tak kochałam”.

Co słychać u byłego męża Maryli Rodowicz?

Teraz artystka udzieliła wywiadu serwisowi Pomponik. Piosenkarka wygadała się, co się dzieje u Andrzeja Dużyńskiego.

"Spotkałam się z taką dozą zazdrości i byłam świadkiem, jak kobiety zalecały się do mojego byłego męża, który właśnie się ożenił tydzień temu i... no właśnie..." - zdradziła Maryla Rodowicz.

Więcej na ten temat rozmawiać nie chciała. Zapewniła jednak, że życzy szczęścia byłemu partnerowi na nowej drodze życia.