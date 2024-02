Trener piątej edycji talent show zaskoczył widzów i pozostałych trenerów niecodzienną "pasją", którą jedna z trenerek nazwała natręctwem. Co takiego lubi Tomasz Szczepanik?

Zakulisowe rozmowy trenerów o życiu codziennym to stały element każdej edycji programów z rodziny "The Voice". W naszym materiale wideo, zapowiadającym wielki finał piątej edycji "The Voice Senior", wyznanie Tomasza Szczepanika rzuciło nowe światło na jego osobowość.

- Uwielbiam odkurzać i wstaję rano, włączam odkurzacz. Muszę odkurzyć, bo inaczej nie usiądę do śniadania - wyznał na planie programu lider zespołu Pectus.

Jak Maryla Rodowicz zareagowała na wyznanie Tomasza Szczepanika?

Maryla Rodowicz nie była w stanie ukryć zdumienia, słysząc słowa kolegi z trenerskiej loży.

- Mówisz poważnie? - dopytała.

Alicja Węgorzewska, próbując zrozumieć nietypowe zainteresowanie Tomasza, również zaczęła drążyć temat.

- Masz natręctwa? - zapytała mezzosopranistka.

- Tak! Muszę odkurzyć wszędzie... Odkurzam, kończę, i wtedy robię sobie kawę, śniadanie - wyjaśnił Tomasz Szczepanik.

Tomasz Szczepanik wyznał, jaką ma pasję. Co zaproponowała mu Maryla Rodowicz?

Nie tracąc poczucia humoru, Maryla Rodowicz postanowiła wykorzystać wyznanie muzyka do swoich celów.

- To wpadaj do mnie, odkurzysz, a ja ci zrobię śniadanie - zachęciła trenerka programu.

Przypomnimy, że w sobotni wieczór o godzinie 20:00 na TVP2 poznamy zwyciężczynię lub zwycięzcę piątej edycji „The Voice Senior”! O tytuł walczyć będzie ośmioro uczestników z drużyn Alicji Węgorzewskiej, Maryli Rodowicz, Haliny Frąckowiak i Tomasza Szczepanika. Najlepszy głos programu wybiorą widzowie, biorący udział w głosowaniu SMS.