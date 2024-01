Maryla Rodowicz mimo problemów zdrowotnych wciąż koncertuje, jest także jedną z jurorek w programie rozrywkowym "The Voice Senior".

Wszyscy (?) mężczyźni Maryli Rodowicz

Wielu zabiegało o względy "królowej". Z Danielem Olbrychskim piosenkarka tworzyła przed laty jeden z najgłośniejszych związków PRL. Gwiazdor kina podobno miał wręcz obsesję na punkcie Maryli i nie przeszkadzał mu w tym fakt, że był już wówczas żonaty. Po latach aktor mówił o Rodowicz: "ją sobie pięknie odciąłem, tak, jak amputuje się nogę lub rękę".

W Maryli kochał się także Andrzej Jaroszewicz, starszy syn ówczesnego premiera PRL. "Czerwony książę" miał gest. Potrafił z wynajętego samolotu zrzucać tysiące goździków w miejscu, gdzie grała Maryla Rodowicz. Romans jednak szybko się skończył, na co rzekomo nalegał rządzący tatuś.

Wielką miłością Maryli Rodowicz był reżyser i dyrektor krakowskiego Teatru STU, Krzysztof Jasiński. Para doczekała się dwójki dzieci – Jana i Katarzyny. W 1986 r. gwiazda poślubiła przedsiębiorcę Andrzeja Dużyńskiego i był to jej najdłuższy związek. Zakończył się po 34 latach rozprawą rozwodową, która ciągnęła się przez pięć lat.

Do jakich mężczyzn Maryla Rodowicz ma słabość?

Aktor, biznesmen, syn polityka… co pociągało w nich Marylę? Królowa polskiej estrady wreszcie zdradziła, do jakich facetów ma słabość. Opowie o nich więcej w najnowszym odcinku "The Voice Senior", którego jest jurorką.

- Ja uwielbiam mundury, facetów w mundurach. Uważam, że każdy mężczyzna powinien chodzić w mundurze na co dzień — wyznała na planie show wyraźnie poruszona Maryla Rodowicz.

- No przecież jest takie powiedzenie "za mundurem panny sznurem" – wtórowała jej Halina Frąckowiak.

Kolejny odcinek "The Voice Senior" w sobotę 20 stycznia o godz. 20:00 na antenie TVP2.