W połowie 2022 roku media obiegła informacja, że Maria Dębska i Marcin Bosak rozwodzą się. Było to o tyle zaskakujące, że aktorska para była małżeństwem zaledwie od 2020 roku.

Przed ślubem z Dębską Marcin Bosak był związany z Moniką Pikułą, także aktorką. Spędzili razem 12 lat i doczekali się dwójki synów. Kiedy Bosak zakochał się w Marii Dębskiej, odszedł od partnerki. Jego nowe szczęście nie trwało jednak długo.

Marcin Bosak oficjalnie potwierdza

W ostatnim czasie sporo mówiło się, że Maria Dębska spotyka się z Dawidem Podsiadło. Oficjalnie nie zostało to potwierdzone. Za to Marcin Bosak jest zakochany. Pokazał się ze swoją partnerką na oficjalnej imprezie. Pozowali na ściance podczas premiery serialu "Rojst Millenium".

W rozmowie z reporterką Pudelka Marcin Bosak potwierdził, że rudowłosa piękność to jego nowa partnerka. Para chętnie pozowała do zdjęć. Marcin Bosak wystąpił w srebrzystoszarym garniturze i czarnym golfie, a jego ukochana we wzorzystej, krótkiej kreacji w kolorze musztardowym oraz w sznurowanych czarnych trzewikach.