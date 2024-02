Pewnie o to, że Dagmara Kaźmierska to jedna z najbardziej kontrowersyjnych celebrytek w polskim show-biznesie. Popularność przyniósł jej program "Królowe życia" na antenie TTV, potem na jaw wyszło, że "królowa życia" zaczynała karierę jako sprzątaczka, a ponad rok swego życia spędziła w więzieniu.

"Kulawa" w "Tańcu z gwiazdami"

Pochodząca z Kłodzka Dagmara Kaźmierska to osobowość medialna z krwi i kości. Była jedną z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych bohaterek "Królowe życia", w którym pokazywała publicznie swoje luksusowe życie, syna Conanka i swoich przyjaciół. Słynęła z niewyparzonej buzi, nie szczędziła przekleństw. Z drugiej strony widzowie pokochali ją za dobre serce i działania na rzecz potrzebujących i bezdomnych. Przekazała sowity datek na rzecz mieszkańców sierocińca.

Kaźmierska była też bohaterką programu "Made in Maroko", w którym próbowała rozkręcić biznesy ze swoim przyjacielem Jackiem, wzięła udział w "Usterce", zagrała epizodyczną rolę w filmie "Kobiety mafii 2" Patryka Vegi, obecnie jest bohaterką reality show "Dagmara szuka męża" emitowanego w stacji Super Polsat oraz w Polsacie. Tytuł mówi sam za siebie. Mówi się też o jej powrocie do formatu "Pamiętniki z wakacji", w którym Dagmara Kaźmierska będzie "Grażyną z Polski". Już niebawem zobaczymy ją na parkiecie wśród gwiazd "Tańca z gwiazdami". Nie wszystkim się to podoba.

"Czemu promujecie patologię?; Taka fajna babeczka, a że skazana za sutenerstwo? Oj tam; Nie ma to jak promować ludzi, którzy siedzieli w więzieniu za sutenerstwo!; Zniszczyła życie wielu kobietom, a wy przyjmujecie ją z otwartymi rękami i jeszcze jej za to płacicie; Kobieta siedziała w więzieniu, naprawdę takie osoby chcecie promować?" – grzmiało w komentarzach.

Żeby było zabawniej, ona sama niedawno kpiła ze swojego udziału w tanecznym show. "I to jest myśl. Kulawa w »Tańcu z gwiazdami«. Ale w życiu już nie takie cuda się zdarzały" - pisała Dagmara Kaźmierska, kiedy pojawiły się pierwsze plotki o jej udziale w programie Polsatu.

Może nie całkiem "kulawa", ale też z problemami. Dagmara Kaźmierska w 2019 r. miała wypadek samochodowy, po którym przez kilka miesięcy poruszała się na wózku inwalidzkim. Celebrytka przeszła już kilka operacji i odbyła długą rehabilitację. Teraz jest znowu w formie.

"Królowa życia" z kryminalną przeszłością

Internauci najbardziej przyczepili się jednak nie do kalectwa, lecz do więzienia. To też prawda. Celebrytka, która, zanim została gwiazdą telewizji, prowadziła agencję towarzyską, w 2009 r. została skazana za stręczycielstwo, sutenerstwo oraz zmuszanie kobiet do prostytucji. Dagmara Kaźmierska spędziła w więzieniu 14 miesięcy za działalność w grupie przestępczej. Nigdy nie ukrywała, że miała związki z przestępczym półświatkiem, podkreślając, że za swoje błędy już zapłaciła i nie chce wracać do przeszłości.

"Królową byłam zawsze. Od wielu lat wiem, jak smakuje sława. W Kotlinie Kłodzkiej znali mnie wszyscy. Nie ma się czym chwalić, kryminał to nie pierwszy rząd w operze. Ale gdybym udawała, że tego nie było, byłabym hipokrytką. Nie będę opowiadać bzdur, że byłam na wczasach w Ameryce. Nie zamierzam też ronić teraz krokodylich łez. One nie zmażą tego, co było. Zdawałam sobie sprawę, że igram z prawem. Wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała za to zapłacić" – wspominała w swojej biografii "Prawdziwa historia Królowej Życia".

Przez 23 lata była związana z Pawłem Kaźmierskim, ojcem Conana. Miała 19 lat, gdy spotkała go po raz pierwszy.

"Wiedziałam, kto to jest. Każdy znał Kaźmierskiego. Był u nas królem, ale do rządzenia rękę miał ciężką. Wszyscy się go bali" - przyznała Kaźmierska w swojej autobiografii.

Nie przeszkadzało jej to, że był związany z przestępczym podziemiem, że traktował ją jak własność, nie słuchała rad, by trzymać się od niego jak najdalej.

"Przychodził i całował mnie na powitanie, a w ustach miał dwa pierścionki. Nie jeden. Dwa! U Kaźmierskiego zawsze było na bogato. Wystarczyło, że popatrzyłam na coś, a on już wiedział, że chcę to mieć, i od razu mi kupował. Byłam kochana i rozpieszczana, kochał mnie nad życie. Zawsze mi powtarzał, że jestem miłością jego życia... Nie umiałabym wymarzyć sobie lepiej" – wspominała "złote lata" na łamach autobiografii.

Potem bajka się skończyła i przyszły lata chude. Kaźmierski zadarł z innym gangsterem, którego w trakcie zajścia śmiertelnie postrzelił. Zakochana para uciekła z kraju, ukrywali się w USA. Mieli już rocznego Conanka. W końcu Dagmara postanowiła wrócić z dzieckiem do Polski, za nią wrócił mąż i to był koniec złotego snu.

Kaźmierski został aresztowany, trafił do aresztu za zabójstwo. Kaźmierską skazano na trzy lata więzienia za sutenerstwo, z przerwami odsiedziała 14 miesięcy.

Dagmara Kaźmierska. Od zera do milionera

Dagmara Kaźmierska poznała blaski i cienie życia od podszewki. Równie dobrze pamięta niewyobrażalny luksus, co biedne początki. W autobiografii przyznała, że w młodości zarabiała na życie jako sprzątaczka w Niemczech.

"Nie zapomnę do dziś: granatowa armatura, wanny, prysznice, zlewy, toalety, a tam chlorowana woda w tych Niemczech… Płuczesz, znowu plama, a nie mogło być żadnej plamki. Gotowałam wodę w czajniku i tą wodą przemywałam. Tak się namyłam, że jak mnie pani zobaczyła, to nie chciała mnie puścić! Żadnych innych sprzątaczek, tylko mnie" – wspominała pracę w Niemczech w rozmowie z Wirtualną Polską.

Pracowała też w kasynie, prowadziła agencję towarzyską, ma butik w Kudowie-Zdroju. Potem przeniosła część swoich biznesów do Egiptu, zarabiała na wycieczkach luksusowym jachtem po Morzu Czerwonym. "Ja mam swoje plany ukierunkowane na Egipt" - mówiła w wywiadzie dla Party.pl Dagmara Kaźmierska. – "Teraz biuro nieruchomości będę otwierała i mam tam ukierunkowane życie" - dodawała.

W mediach społecznościowych Dagmara Kaźmierska wciąż epatuje luksusem. Kiedy jednak rozmowa schodzi na zarobki, celebrytka wypowiada się niezwykle tajemniczo. "Ja nie jestem wcale bogata, ja nie wiem, co oznacza bogata, bo to pojęcie względne" - mówiła Kaźmierska w rozmowie z Party.pl. - Ciężko pracuję" - dodała.

Już od dawna jej praca to m.in. działalność w mediach społecznościowych. Profil byłej "królowej życia" na Instagramie obserwuje ponad milion osób, a jak donoszą tabloidy, Kaźmierska może kasować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za jeden post.

Dochodzi do tego udział w programach telewizyjnych. "Dagmara szuka męża", a już wkrótce "Taniec z gwiazdami" – tu stawka zależeć pewnie będzie od tego, jak daleko Kaźmierska zajdzie i "Pamiętniki z wakacji", w których Dagmara Kaźmierska będzie "Grażyną z Polski". Na brak zajęć celebrytka na pewno nie może narzekać. Jak sobie poradzi z opiniami widzów, przekonamy się już niebawem.