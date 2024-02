Tomasz Karolak to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Sławę i sympatię widzów zyskał dzięki występom w takich przebojowych filmach jak "Testosteron", "Planeta Singli", "Lejdis" czy kinowa seria "Listy do M.".

Dużym sukcesem okazał się także serial komediowy "Rodzinka.pl", w którym na ekranie Karolakowi towarzyszyły między innymi Małgorzata Kożuchowska i Julia Wieniawa. Tomasz Karolak jest też mocno związany z teatrem.

Tomasz Karolak jako drag queen

Tomasz Karolak eksploruje teraz nowe obszary show-biznesu. Wkrótce będzie go można oglądać w nietypowej roli na antenie TVN. Chodzi o program pt. "Czas na Show. Drag Me Out".

Formuła show zakłada, że celebryci łączą się w pary z mentorkami (czyli performerkami drag), by rywalizować o stworzenie najlepszych transformacji i występów scenicznych. Mentorki będą przygotowywać uczestników i wspierać ich przed wyjściem na scenę.

W programie wezmą udział, oprócz Tomasza Karolaka, także Tadeusz Mikołajczak - uczestnik 12. edycji reality-show TVN "Top model"; Daniel Zdrójkowski, ojciec aktora Adama Zdrójkowskiego, z którym uczestniczył w programie TVN "Azja Express"; Michał Mikołajczak, kulturysta i mąż Katarzyny Skrzyneckiej Marcin Łopucki oraz tiktoker Kamil Szymczak.

Ile zarobi Tomasz Karolak?

Gwiazdor "Rodzinki.pl" miał wynegocjować bardzo atrakcyjne wynagrodzenie za udział w tym programie. Jak informuje "Show News" każda z gwiazd ma inną gażę.

"Program rozpisano na sześć odcinków, ale można odpaść już w trzecim. Tomek wynegocjował sobie bajońską stawkę 150 tysięcy za udział w programie, bez warunku na to, w ilu odcinkach wystąpi. Nawet jeśli odpadnie już na początku, zarobi 150 tysięcy. Chciał jeszcze więcej, ale zszedł ze stawki w trakcie krótkich negocjacji" - przekazał informator serwisu "Show News".

Występy uczestników będzie oceniać trzyosobowe jury. Zasiądą w nim: Andrzej Seweryn, który wcielił się w rolę drag queen w serialu „Królowa” (produkcja dostępna jest w Netfliksie od czerwca 2022 r.), piosenkarz Michał Szpak, w przeszłości zdobywca drugiego miejsca w pierwszej edycji programu “X Factor” w TVN, oraz aktorka Anna Mucha. Program poprowadzi wokalistka Mery Spolsky.