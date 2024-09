Te słowa, które padły z ust Muńka Staszczyka mogą naprawdę szokować. Zwłaszcza tych, którzy są fanami takich artystów jak Sanah i Dawid Podsiadło.

Muniek Staszczyk ocenił twórczość młodszych kolegów

Lider T.Love stwierdził w rozmowie z Pudelkiem, że na polskim rynku muzycznym nie ma tak naprawdę konkurencji dla jego zespołu. Nie ma w ogóle kapel rock’n’rollowych, (...) jest taka neoestrada - powiedział.

Reklama

Dodał, że owszem tacy artyści jak Sanah, czy Dawid Podsiadło wyprzedają stadiony, ale to, co tworzą jego zdaniem jest twórczością "bezpieczną" i pozbawioną sensu.

Mocne słowa lidera T.Love o Sanah i Podsiadło

Króluje to, o czym się mówi, że jest to cool. (...) A to wszystko jest takie neodrobnomieszczaństwo - stwierdził. Dodał, że większość piosenek, które obecnie powstają nie ma wartościowego przekazu, a za ich sukces odpowiadają dobry marketing oraz promocja.

Małolaci dają się sterować medialnie i mnie to wkurza - stwierdził. Dodał, że Sanah i Podsiadło może są fajnymi ludźmi, ale ich muzyka nie jest żadną inspiracją. Takie pierdolety, o niczym teksty. Poza hip-hopem są to teksty o niczym, a ludzie łykają jakichś takich bohaterów - powiedział. Dodał, że nie przemawia przez niego zazdrość, tylko tak widzi rynek.