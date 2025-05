1 maja 2025 r. zmarła Marlena Milwiw-Baron, aktorka teatralna i filmowa, Aleksandra Milwiwa-Barona. Miała 93 lata. Jej wnuk zamieścił w mediach społecznościowych wzruszające pożegnanie, a 3 maja stawił się na finale "The Voice Kids". Podziwia go za to Sandra Kubicka.