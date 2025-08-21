Robert El Gendy wybrał się na urlop do Włoch. Zwiedził m.in. Weronę, jeden z najbardziej romantycznych zakątków Europy. Prezenter podzielił się z internautami kilkoma zdjęciami z wycieczki, pokazując m.in. balkon szekspirowskiej Julii. Jak widać na fotografiach, Włochy przemierza razem z pewną brunetką.

"Jestem przesądny"

Dziennikarze "Faktu" zapytali Roberta El Gendy'ego o tę kobietę. "Mam przed sobą życie i fajnie jest dzielić je z kimś... Mam nadzieję, że jeszcze niejedna wycieczka przede mną" - odpowiedział na pytanie "Faktu" o charakter ich relacji. Robert El Gendy podkreślił, że po wcześniejszych doświadczeniach nie zamierza publicznie opowiadać o swoim życiu prywatnym. "Nauczyłem się, aby nie mówić za dużo. Jestem przesądny, a to przynosi pecha. Ponownie widzę światło i słońce obok - nie tylko przez wakacje. To ktoś, kto absolutnie nie chce uczestniczyć w tym bałaganie, który nazywamy show-biznesem. I ja to szanuję" - dodał.

"Tworzyliśmy związek przez 12 lat"

Robert El Gendy był związany z Agatą. Para ma trzech synów - Macieja, Jakuba i Oliwiera. "Tworzyliśmy związek z klasą przez 12 lat i tak też się zakończył i cała reszta niech zostanie też naszą tajemnicą. To, co miało paść, to padło. I tak uważam, że za dużo, biorąc pod uwagę, że to tylko ja jestem osobą publiczną. Niech to tak po prostu zostanie" - powiedział Robert El Gendy Plejadzie, gdy rozeszła się informacja o jego rozstaniu z Agatą.