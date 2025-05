W "The Voice Kids" debiutowały takie gwiazdy, jak Roksana Węgiel czy Viki Gabor, które kolejno w latach 2018, 2019 wygrały Eurowizję Junior, a także Sara James, którą doceniono nie tylko w Polsce, lecz również w USA, gdzie spróbowała swoich sił w "Mam Talent". W "The Voice Kids" zaczynali również Maciej Maciejczak, Kuba Szmajkowski, Zuza Jabłońska czy Agnieszka Nowakowska.

W ścisłym finale "The Voice Kids" znaleźli się:

Z drużyny Nataszy Urbańskiej: Oskar Podolski, Marianna Kłos i Fabian Pieniuta – muzykalni, pełni pasji, z ogromnym potencjałem scenicznym.

Oskar Podolski, Marianna Kłos i Fabian Pieniuta – muzykalni, pełni pasji, z ogromnym potencjałem scenicznym. Z teamu Cleo: Julita Wituska, Staś Karoń i Jula Szczypior – różnorodni, utalentowani, z charyzmą, której nie da się nauczyć.

Julita Wituska, Staś Karoń i Jula Szczypior – różnorodni, utalentowani, z charyzmą, której nie da się nauczyć. Z drużyny Afro (Tomsona i Barona): Laura Rumpel, Marcel Kózka i Zosia Wójcik – dojrzali, doświadczeni scenicznie, gotowi na prawdziwe wyzwania muzyczne

O zwycięstwo walczyli na ostatniej prostej:

Po prezentacjach swoich drużyn trenerzy - Cleo, Natasza Urbańska oraz Tomson i Baron - wybrali po jednej osobie, która przeszła do drugiego, decydującego etapu finału. Byli to:

Marianna Kłos z drużyny Nataszy Urbańskiej

Julia Szczypior z drużyny Cleo

Zosia Wójcik z drużyny Tomsona i Barona

To ona wygrała 8. edycję "The Voice Kids"?

O tym, kto został zwycięzcą, zdecydowali widzowie w głosowaniu SMS. Ósmą edycję „The Voice Kids" wygrała Zosia Wójcik z drużyny Tomsona i Barona. Razem z tytułem najlepszego głosu 8. edycji "The Voice Kids" zwyciężczyni dostała statuetkę, kontrakt z wytwórnią muzyczną oraz 50 tysięcy złotych.

"Jestem bardzo podekscytowana, szczęśliwa i przede wszystkim wdzięczna fanom, znajomym, rodzinie, wszystkim osobom, które na mnie zagłosowały, pisały miłe komentarze, dzwoniły z dobrym słowem, gratulowały i wspierały. Jest to ogromne zaskoczenie - na etapie castingów do „The Voice Kids" myślałam, że nie dojdę nawet do Przesłuchań w ciemno. Jednak każdy kolejny etap programu utwierdzał mnie w przekonaniu, że może być inaczej. Budował mnie bardziej i bardziej. To, że jestem dzisiaj tu i teraz jeszcze w pełni do mnie nie dotarło, ale wiem na pewno, że zaczyna się nowy rozdział w moim życiu" - powiedziała poruszona do głębi 14-letnia Zosia Wójcik zaraz po zakończeniu talent show telewizyjnej Dwójki.