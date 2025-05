Ten weekend upłynie pod znakiem Polsat Hit Festiwal 2025. Pierwszy dzień tej imprezy odbył się 23 maja (piątek). Festiwal w Sopocie potrwa do niedzieli. Wówczas na scenie wystąpią formacje kabaretowe.

Polsat Hit Festiwal. Kto wystąpił pierwszego dnia?

Widownia zgromadzona w sopockiej Operze Leśnej oraz widzowie przed telewizorami mogli zobaczyć m.in.

koncert z okazji 20-lecia grupy Feel

podczas którego wystąpili m.in. Kaśka Sochacka, Cleo czy Vix.N jubileuszowy występ Kayah, której towarzyszyli na scenie m.in. Dawid Kwiatkowski oraz Goran Bregovic.

Pierwszego dnia Sopot Hit Festiwal 2025 na scenie pojawiła się również Justyna Steczkowska, która wykonała utwór "Gaja" zaprezentowany podczas tegorocznego konkursu Eurowizji.

Polsat Hit Festiwal 2025. To nie spodobało się widzom

Widzowie już w trakcie trwania festiwalu komentowali występy artystów. Ich zdaniem dobór artystów był trafiony a piosenki rzeczywiście były i wciąż są hitami. Doceniono m.in. występy Oskara Cymsa, Wiktora Dyduły i Kasi Sienkiewicz oraz Kaśki Sochackiej. Widzom podobał się także utwor zaprezentowany przez zwycięzców "Must be the music", czyli duet Alien x Majtis. Nostalgiczną podróż w czasie zafundowali widzom Kayah i Goran Bregovic.

Tylko jedna rzecz bardzo się widzom Sopot Hit Festiwal 2025 nie spodobała. Narzekali na problemy z dźwiękiem. "Czy macie dźwiękowca, bo w telewizji fatalnie słychać muzykę, jak ktoś by kręcił koncert telefonem"; "Proszę, zróbcie coś, bo fajna muza, ale jakość do bani"; "No coś jest słabo, bo niektórzy artyści też śpiewali, jakby się kiepsko słyszeli"; "Pięknie, ale akustycy do zwolnienia" - pisali oburzeni widzowie.

Zauważyli także, że występy emitowane w telewizji były opóźnione o 15 minut. "Czemu 15 minut opóźnienia? Na Tiktoku już Kayah występuje" - pytali.