Z informacji wynika, że Ronald Fenty zachorował na krótko przed śmiercią. Oficjalny powód jego odejścia na razie nie został podany. Rihanna, która oczekuje trzeciego dziecka ze swoim partnerem, raperem A$AP Rockym, nie zabrała jeszcze publicznie głosu w sprawie śmierci ojca. Ich relacje były bardzo trudne.

Rihanna pożegnała się z ojcem

Jak przekazał portal Page Six, ojciec Rihanny miał na krótko przed śmiercią bardzo ciężko chorować. Według Starcom Network News, członkowie rodziny pojawili się w Kalifornii i odwiedzili Ronalda Fenty w szpitalu. Była tam też Rihanna.

Skomplikowane stosunki Rihanny z ojcem

Rodzice Rihanny - Ronald Fenty i Monicc Braithwaite, wychowali troje dzieci. Rihanna ma braci - Rajada i Rorreya. Gdy Rihanna miała 14 lat, jej rodzice rozwiedli się. Przez lata ojciec piosenkarki uzależniony był od narkotyków oraz alkoholu. Pod wpływem substancji odurzających Ronald Fenty stawał się agresywny, w domu Rihanny dochodziło do przemocy . Ojciec gwiazdy miał za sobą okres bezdomności, a Rihanna mimo wszystko próbowała go wspierać i w tajemnicy przed rodziną dawała mu pieniądze i jedzenie. W 2019 roku Rihanna pozwała ojca za bezprawne wykorzystywanie jej wizerunku do celów biznesowych. Chodziło m.in. o organizowanie koncertów bez jej zgody. Sprawa została umorzona w 2021 roku.