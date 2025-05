Wesela to nie tylko suto zastawiony stół, lecz również świetna zabawa. Można zamówić np. DJ-a. Jeśli jednak zależy nam na muzyce na żywo i do tego w wykonaniu znanych piosenkarzy lub zespołów, trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni.

Lato to czas gwiazd disco polo

Nie od dziś wiadomo, że gwiazdy disco polo zarabiają naprawdę dużo. Lato to dla nich czas wytężonej pracy - występują na festynach, festiwalach, a nawet na prywatnych koncertach. "Super Express" dowiedział się, ile trzeba wydać, by popularni wokaliści czy zespoły zagrali na ślubie.

Reklama

Ile sobie życzy Zenek Martyniuk?

Zenek Martyniuk rzadko grywa na weselach. Jeśli się zdecyduje, to trzeba zapłacić nawet 50 tys. zł. Zespół Boys, który wylansował utwór "Jesteś szalona", liczy sobie za występ 40 tys. zł. "Zespół nie jedzie tam się najeść i napić, tylko wykonać usługę, żeby klient był zadowolony" - wyjaśniał jakiś czas temu agent zespołu.

Ile zarabia na prywatnych imprezach Michał Wiśniewski?

Jeśli mamy ochotę, by na weselu zaśpiewał Michał Wiśniewski, należy przygotować się na wydatek około 30 tys. zł. Podobną stawkę ma Magda Narożna znana z zespołu Piękni i Młodzi. "Uważam, że występ takich osób jak my, czy kolegów i koleżanek z branży, jest ekskluzywnym występem i kosztuje. Nie każdego stać na to, niestety. Taka jest prawda, chociaż ciężko mi to przechodzi przez usta. My jesteśmy taką wisienką na torcie imprezy" - mówiła gwiazda w rozmowie z Pomponikiem. Sławomir i Kajra zaśpiewają na imprezie za 25 tys. zł., a zespół Topky za występ weźmie od 15 do 20 tys. zł.