Sandra Kubicka tegoroczne święta spędziła w towarzystwie swojego męża Aleksandra Milwiw-Barona i urodzonego kilka miesięcy temu syna Leonarda. Wszyscy zasiedli przy świątecznym stole w ich nowym domu.

Sandra Kubicka zrobiła niespodziankę dziadkowi

W sieci modelka podzieliła się historią dotyczącą prezentu dla jej dziadka. Nagranie powstało jeszcze przed świętami, ale Sandra Kubicka opublikowała je dopiero po Wigilii. Opowiedziała w nim o prezencie, jaki sprawiła swojemu dziadkowi.

Kiedy zapytała go, o to co chciałby dostać, odpowiedział, że niczego mu już nie potrzeba. Zażartował jedynie, że mógłby to być samochód. Sandra wzięła to na poważnie i postanowiła sprawić dziadkowi auto.

Co dziadek Sandry Kubickiej dostał od wnuczki?

Spytałam się mojego dziadka, co by chciał na święta. Odpisał, że nic, no chyba, że auto hihihi. To był żart, ale myślałam, że moja rodzina zna mnie na tyle, że ze mną się nie żartuje. (…) Pojechałam do dealera i kupiłam mu samochód!- mówi na nagraniu Sandra Kubicka.

Tak na prezent zareagował dziadek Sandry Kubickiej

Na Instagramie modelka zamieściła także filmik, na którym widać, jak dziadek reaguje na prezent. Był w szoku. Żartujesz? Nie wiem, co mam powiedzieć. Przecież ja żartowałem... - powiedział senior.

Widać też, że złapał się za głowę. Na nagraniu słychać też babcię Sandry. Zobacz, że dziadek z wrażenia ledwo stoi - mówi kobieta.