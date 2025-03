Sandra Kubicka i Aleksander Baron są w trakcie rozwodu. Ta informacja poruszyła fanów muzyka i modelki. Sandra Kubicka ogłosiła 9 marca, że w grudniu złożyła papiery rozwodowe.

Rozwód po niespełna roku

"Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem. Ja też miałam momenty zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, by Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć" - pisała na Instagramie Sandra Kubicka.

Sandra Kubicka i Baron wzięli ślub 6 kwietnia w 2024 r., dokładnie w 50. rocznicę ślubu dziadków Kubickiej. Para spotykała się od 2021 roku - wcześniej oboje byli już dwukrotnie zaręczeni. W chwili zawarcia małżeństwa celebrytka była już w zaawansowanej w ciąży.

Pierwszy komentarz po rozstaniu

Aleksander Milwiw-Baron postanowił zabrać głos po raz pierwszy po rozstaniu. W swoim wpisie na Facebooku zwrócił się do syna, podkreślając, że prywatne sprawy powinny być rozwiązywane poza forum publicznym. Napisał również o znaczeniu szacunku - to znaczące słowa po tym, co wydarzyło się ostatnio.

"Zawsze szanuj Mamę swoich dzieci"

"Lekcje, których nauczyłem się dzięki Tobie, synku" - zaczął wpis pod zdjęciem z synem. W punktach wyliczył wspomniane nauki.

"Dbaj o swoją rodzinę - to najważniejsze co stworzysz w życiu;

Zawsze szanuj Mamę swoich dzieci , nawet jeśli jest między Wami niepokój;

Nigdy nie jest za późno, by stać się lepszą wersją siebie;

Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni; Milczenie jest złotem"

Internauci komentują

Pod postem Barona pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. "To jest klasa! Bez zbędnej sensacji i karmienia mediów; Pięknie napisane! Nigdy nie jest za późno; Jeszcze będzie pięknie. Trzymam za Was kciuki" - napisali m.in. fani.