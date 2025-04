Magdalena Kumorek jest aktorką, której sławę przyniósł serial "Samo życie". Można ją było oglądać również w takich filmach jak "Poranek kojota" oraz "Hiena". Obecnie Magdalena Kumorek gra w serialu "Na dobre i na złe". Wciela się tam w postać Kingi.

Magdalena Kumorek rozwiodła się po 17 latach

W jednym z najnowszych odcinków programu "Dzień dobry TVN" Magdalena Kumorek opowiedziała o swojej trudnej życiowej decyzji. Aktorka po 17 latach małżeństwa zdecydowała się na rozwód.

Jak wynika z badań, które przeprowadzane są wśród osób podejmujących taką decyzję, jest to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu tych osób. Magdalena Kumorek w "Dzień dobry TVN" opowiedziała o tym, jak emocje i sytuacja związana z rozwodem wyglądała w jej przypadku.

Tak Magdalena Kumorek tłumaczy decyzję o rozwodzie

Aktorka przyznała, że podjęła taką decyzję, bo nie chciała żeby "był to koniec mojego życia, tylko koniec jakiegoś etapu".

Dałam sobie szansę za zbudowanie życia na nowo, choć nie jest to łatwe, ale można to zrobić - powiedziała Magdalena Kumorek. Zwróciła uwagę, że dziś istnieje wiele możliwości, które pomagają przejść ten trudny etap. Wspomniała m.in. o pomocy terapeuty, psychologa lub coacha.

Magdalena Kumorek podkreśliła, że osoby, które są razem, przez lata trwającego związku, zmieniają się. Ja po 17 latach jestem zupełnie inną Magdą, niż tą, która wchodziła w ten związek. Rzadko dajemy sobie szansę, by zobaczyć tego człowieka na nowo - stwierdziła aktorka.

Dziś Magdalena Kumorek nie tylko gra, ale sama jest też coachem. Przyznaje, że nigdy nie doradza, co kto ma zrobić. To, co zawsze doradzam w momentach kryzysowych: "Przeżyj to, co się dzieje. Nie udawaj, że jest "fajnie", bo jak tego nie zrobisz, ta sytuacja wróci do ciebie jak bumerang - mówi.

Kim był mąż Magdaleny Kumorek?

Magdalena Kumorek rozwiodła się po 17 latach małżeństwa. Jej mężem był kompozytor Piotr Dziubka. Owocem tego związku jest dwójka dzieci - syn Franciszek oraz córka Nina.

Gdzie zagrała Magdalena Kumorek?

Magdalena Kumorek jest aktorką serialową i filmową. Można ją było zobaczyć w takich filmach i serialach jak: