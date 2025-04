Jakub Tolak karierę aktorska zaczął jeszcze jako dziecko. Grał w "Klanie" przez 10 lat, do 2008 r. Przez 5 lat grał też w "Barwach szczęścia". Pojawiał się również w innych produkcjach.

Widzowie mieli okazję słuchać do w show "Jak oni śpiewają". Grał też z zespołami Forma oraz Traces to Nowhere. Pracował też w agencji reklamowej.

Życie w podróży

Jakub Tolak razem z żoną Zofią Samsel, prowadzą życie wędrowne. Od 2019 roku podróżują kamperem. Swoje wyprawy relacjonują w kanale na YouTube PT. "Foxes In Eden" oraz na Instagramie. Z podróży nie zrezygnowali także, gdy urodziła im się córka, Antonina.

Dwie operacje

Jakub Tolak choruje na serce. Zdiagnozowano u niego dwupłatkową, niedomykalną zastawkę i tętniaka aorty. W lutym ub.r. musiał poddać się operacji. Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Wiem to od kilkudziesięciu lat, bo to jest pod obserwacją. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą, mając nawet jej świadomość i dożywa starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest - mówił w "Dzień dobry TVN". Podczas operacji chirurdzy usunęli tętniaka, przeprowadzili plastykę zastawki oraz naprawili opuszkę aorty.

Na serce choruje również żona Jakuba Tolaka, Zofia Samsel. Ona także musiała poddać się operacji. Podjęliśmy decyzję o zabiegu, była operacja, później okazało się, że nagle i ja muszę mieć operację. Nie byliśmy w ogóle świadomi tego, ale też nie było wyjścia. Nikt nie da pewności, że ta operacja musiała być zrobiona teraz. Może mogłam czekać kilka miesięcy, a może nie. Podjęliśmy decyzję, że skoro już jesteśmy w Polsce, skoro zrobiliśmy dłuższy przystanek, to też robimy i tę operację - powiedziała Zofia Samsel.

"Miałam wymienianą zastawkę mitralną i łatane dziury w sercu. Wcześniej słyszałam, że z taką wadą się żyje na luzie, gdybym nie kontrolowała sytuacji, mogłoby nie być tak 'wesoło'" - pisała na Instagramie Zofia Samsel. Ze względu na podobieństwo obydwu zabiegów, lekarze nazywali je bliźniaczymi.

Bliźniacze blizny

Teraz na instagramowych profilach Jakuba Tolaka i jego partnerki pojawił się wpis dotyczący blizn. Małżonkowie pokazali, jak po operacjach wyglądają ich ciała. Przyznali, że blizny nie spędzają im snu z powiek. "Trochę o tym fakcie zapominamy. Nie oceniamy, nie analizujemy: 'co gdyby blizny nie było?', przecież jest i będzie. Nie gloryfikujemy, ale jeśli musielibyśmy opisać stosunek do tych śladów na ciele, to bardziej poszlibyśmy we wdzięczność. Operacje serca (serc?) poniekąd uratowały nam życie, blizny to ślad po tych wydarzeniach. Jak mielibyśmy się ich wstydzić?" - napisali na Instagramie. I zamieścili swoje zdjęcia, na których widać ich blizny po operacjach.