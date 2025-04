W najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska partneruje aktorowi Filipowi Gurłaczowi. Tancerka i znana z serialu "Klan" odtwórczyni roli Bożenki powróciła do show Polsatu po dłuższej przerwie.

Antek Smykiewicz tańczył z Agnieszką Kaczorowską w 8. edycji "TzG"

W przeszłości brała udział w "Tańcu z Gwiazdami" w parze z Antkiem Smykiewiczem. Piosenkarz występował w programie wiosną 2018 roku. W 8. edycji, w której wziął udział, zwyciężyła Beata Tadla i Jan Kliment.

Antek Smykiewicz ostro o Agnieszcze Kaczorowskiej

Piosenkarz zapytany o Agnieszkę Kaczorowską nie zostawił na niej suchej nitki. Ostro wypowiedział się na jej temat. W rozmowie z Plotkiem nie szczędził jej gorzkich słów.

Niestety, współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w moim życiu. To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego. Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać - powiedział Antek Smykiewicz.

Agnieszka Kaczorowska spóźniała się na treningi z Antkiem Smykiewiczem

Piosenkarz dodał, że Agnieszka Kaczorowska przychodziła na treningi spóźniona i w ogóle się do nich nie przykładała. Program przyniósł mi wiele długoletnich, serdecznych znajomości, a z większością uczestników do dziś utrzymuję kontakty. Z Agnieszką Kaczorowską jakikolwiek kontakt zakończył się po zakończeniu programu - na całe szczęście - wyznał piosenkarz w rozmowie z Plotkiem.

Agnieszka Kaczorowska nie odniosła się do tych słów Antka Smykiewicza. Mogą o tyle dziwić, że o współpracy z obecnym partnerem w "Tańcu z Gwiazdami" tancerka wypowiada się w samych superlatywach. Gdy razem jesteśmy w tych samych emocjach, tworzymy bardziej zgrany team i tańczymy naprawdę razem. To widać, kto tańczy w parze, ale osobno. My tańczymy razem - mówiła Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z "Faktem".

Nie tylko Antek Smykiewicz. Z kim Agnieszka Kaczorowska tańczyła w "TzG"?

Agnieszka Kaczorowska tańczyła w programie "Taniec z Gwiazdami" z: