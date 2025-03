Tomasz Sekielski jest jednym z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce. Ogromną rozpoznawalność przyniosły mu filmy "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego".

Tomasz Sekielski zaimponował wszystkim swoją metamorfozą. Dziennikarz schudł niemal 100 kg w ciągu sześciu lat po operacji bariatrycznej. Nadal utrzymuje się w formie. Niedługo, bo zadebiutuje w TVP jego nowy program. Jak były naczelny „Newsweeka” zmienił swoją sylwetkę i walczył o zdrowie.

Otyłość olbrzymia

Dziennikarz Tomasz Sekielski przez lata zmagał się z otyłością. Jego waga doszła do 200 kilogramów. Pojawiły się problemy ze zdrowiem. W wywiadzie z Martyną Wojciechowską powiedział m.in., że usłyszał od lekarza, że w każdej chwili może umrzeć. "Ja to wiedziałem, otwierając lodówę i wpieprzając w środku nocy jakieś nieprawdopodobne ilości tego jedzenia, ja wiedziałem, że wyrządzam sobie krzywdę. Co więcej, kończąc to jedzenie, ja się bałem, że się już nie obudzę” - powiedział Martynie Wojciechowskiej.

Reklama

Tomasz Sekielski postanowił, że zacznie walczyć o zdrowie. Przeszedł operację bariatryczną. To jest otyłość olbrzymia, to, na co wciąż cierpię. Schudłem sporo, ale jeszcze mam dużo do zrzucenia. Po konsultacji z lekarzami uznaliśmy wspólnie, że nie można już czekać, bo to może się źle dla mnie zakończyć. To był bardzo poważny zabieg. 4/5 żołądka usunięte - wspominał na antenie "Dzień dobry TVN". Od czasu operacji minęło już sześć lat.

Zmiana stylu życia

Dziennikarz zdradził, że w zmianie trybu życia i nawyków żywieniowych pomógł mu Łukasz Grass, współzałożyciel i redaktor naczelny "Akademii Triathlonu". Tomasz Sekielski przestrzegał diety. Zrezygnował z alkoholu, wieprzowiny i drobiu oraz słodyczy. Zaczął też regularnie ćwiczyć, regularnie pic wodę i przestrzegać zasady 7 godzin snu.

Nowy program Tomasza Sekielskiego - gdzie go obejrzeć?

Tomasz Sekielski poprowadzi nowy program w TVP1. Cykl pt. "Sekielski wieczorową porą" będzie nadawany we wtorki o godz. 22.05. Będą to rozmowy z zaproszonymi do studia gośćmi o sprawach społecznych i politycznych.