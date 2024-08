Kinga Zawodnik jest znana z takich programów TVN Style jak "Pierwszy raz Kingi" i "Dieta czy cud". Prezenterka przetestowała przed kamerami wiele sposobów na odchudzanie, jednak w końcu postanowiła oddać się w ręce lekarzy i przejść operację bariatryczną. Schudła już 50 kg. Swoje zmagania o zdrowie relacjonuje w mediach społecznościowych. Robi to, by dodać otuchy innym i pokazać, że przemiana zawsze jest możliwa.

Kinga Zawodnik robi swoje, rozwija karierę i realizuje marzenia. Nie wstydzi się niczego. Ryzykuje.

Kinga Zawodnik się nie wstydzi

Po raz kolejny naraziła się na falę złośliwości. Zamieściła na swoim profilu fotografię w brzoskwiniowym komplecie, składającym się ze spódnicy i krótkiego topu, który w pełnej okazałości odsłonił jej brzuch.

"Nie wstydzę się swojego brzucha. Wygrałam zdrowie. Może dla kogoś nie wygląda idealnie, ma fałdy, blizny pooperacyjne, rozstępy, ale jest mój. Niczego nie żałuję i z radością patrzę w przyszłość? - brzmiał podpis pod postem.

Pod postem pojawiło się mnóstwo wspierających komentarzy. Niestety odezwali się też hejterzy. "Ale po co? Po co to pokazywać, komu ma się zrobić lepiej? Sama schudłam 50 kg, ale tego nie zrozumiem …; Nie wstydzę??? O fuj, jak to wygląda, tu nie chodzi o wstyd" - napisali niektórzy internauci.

Kinga Zawodnik odpowiada

"To jakieś fake konto, któremu nawet nie można odpisać. Próbowałam. Ale nie zamierzam kasować tego komentarza. Niech wstydzi się ten, co pisze" - odpowiedziała pod jednym z postów Kinga Zawodnik.