Miłość Sandry Kubickiej i Barona jeszcze rok temu kwitła. Obydwoje postanowili przypieczętować ją ślubem. 6 kwietnia 2024 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Modelka była wówczas zachwycona swoim ukochanym. Nie szczędziła mu komplementów.

Baron i Sandra Kubicka rok po ślubie rozwodzą się

Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż, to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie tak, jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego jakiego mała Sandra sobie wymarzyła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć.. mój mąż - pisała na swoim Instagramie. Miesiąc później Baron na scenie w Sopocie ogłosił, że został ojcem.

Nic nie wskazywało na to, że sielanka zostanie przerwana. W marcu br. Sandra Kubicka wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że rozstaje się z Baronem. Okazało się, że o rozwód celebrytka wystąpiła już w grudniu. Niecałe osiem miesięcy po ślubie. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć jak podzielić opieką nad dzieckiem. Ja też miałam jeszcze momenty zawahania i zawalczyć o to, aby Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć- napisała Sandra Kubicka.

Baron przerywa milczenie

Baron nie zabierał głosu w sprawie. Na pewien czas zawiesił swój profil w mediach społecznościowych. Po pewnym czasie przerwał milczenie i zamieścił ciekawy wpis. Wymienił w nim kilka porad.

1. Dbaj o swoją rodzinę - to najważniejsze, co stworzysz w życiu, 2. Zawsze szanuj Mamę swoich dzieci, nawet jeśli jest między Wami niepokój, 3. Nigdy nie jest za późno, by stać się lepszą wersją siebie, 4. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni, 5. Milczenie jest złotem- czytamy we wpisie.

Baron zamieścił zdjęcie z synem

Teraz zamieścił zdjęcie z synem. Wizyta dentystyczna w lesie pyk zaliczona. Nasza codzienność jest super - napisał. Czyżby był to zwiastun kolejnej próby zażegnania kryzysu między nim a Sandrą Kubicką? Tego na razie nie wiadomo. Czas pokaże... - cytując klasyka.