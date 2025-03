Maciej Dowbor pracował w Telewizji Polsat od 2005 do 2024 roku. Prowadził m.in. takie programy jak "Przereklamowani", "Wysportowani", "Światowe Rekordy Guinnessa", "Się kręci", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Got to Dance. Tylko taniec" oraz różne koncerty i imprezy. Teraz pracuje w TVN, gdzie współprowadzi "Dzień dobry TVN" oraz "Must Be the Music. Tylko muzyka".

Pierwsza praca Macieja Dowbora

W rozmowie z reporterką Pudelka Maciej Dowbor wspominał swoje pierwsze zarobione pieniądze. Zanim trafił do mediów, próbował zarobić na różne sposoby, m.in. zbierając maliny czy malując płoty. Jak każdy rozsądny nastolatek, próbowałem sobie dorobić na wakacje i inne potrzeby - powiedział.

Początki w mediach

Maciej Dowbor jest absolwentem dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Z pierwszych studiów zrezygnował. Zaczął wtedy pracę w agencji PR.

Byłem takim typowym "przynieś, podaj, pozamiataj". Załatwiałem różne sprawy, odbierałem pocztę, jeździłem w różne miejsca. Taki goniec - powiedział dziennikarz w rozmowie z Pudelkiem. Wtedy jednak zainteresował się pracą w mediach. Pod koniec lat 90. XX wieku trafił do radiowej Trójki. Zajmował się tam m.in. serwisami sportowymi.

Tyle zarabiał Maciej Dowbor na początku

Pamiętam, że za pierwszy miesiąc pracy dostałem 200 zł. To było prawdziwe zaskoczenie. To były praktyki, staże, więc te wynagrodzenia były symboliczne - zdradził Pudelkowi Maciej Dowbor.

To w radiowej Trójce tak zarabiali młodzi ludzie wtedy. Inna sprawa, że 200 złotych było wtedy trochę więcej warte niż dzisiaj. Nadal to było bardzo mało, bo mówimy o roku 1999. Za te 200 złotych to można było zjeść sześć pizz - wyjaśnił dziennikarz. Ile teraz zarabia? Tego zdradzić nie chciał.