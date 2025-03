"You Can Dance" 2. odcinek na żywo

Program "You Can Dance" po 13 latach wrócił na antenę TVN. Widzowie w środę wieczorem (26 marca) zobaczyli drugi odcinek na żywo tego tanecznego show. Nie obyło się bez wpadki. Zaliczyła ją jedna z uczestniczek.

Uczestniczka "You Can Dance" zaliczyła wpadkę

Jako pierwsi w drugim odcinku na żywo programu "You Can Dance" zatańczyli Ida Kurowska i Krystian Rzymkiewicz. Wykonali choreografię w technice tańca współczesnego. Gdy jurorzy wyrazili swoją opinię, uczestniczka została zapytana o trudności związane z partnerowaniem.

Jak mam być szczera, to ten tydzień był niesamowitym kopem w d*pę. Przepraszam, jeżeli nie mogę tak mówić na live'ie! - wypaliła Ida.

Tak Maciej Dowbor zareagował na wpadkę w "You Can Dance"

Maciej Dowbor szybko zareagował na te słowa. W żartobliwy sposób próbował skomentować tę wpadkę uczestniczki show "You Can Dance". Spoko, zapłacimy karę za ciebie! - stwierdził z uśmiechem.

Nowa edycja "You Can Dance". Kto w jury?

Program "You Can Dance" po 13 latach wrócił na antenę TVN. Prowadzącym taneczne show został Maciej Dowbor, który we wrześniu 2024 roku dołączył do zespołu prezenterów stacji. Oprócz "You Can Dance" jest również prowadzącym "Dzień dobry TVN". W jury tanecznego show zasiadają Mery Spolsky, Ryfa Ri oraz Michael Danilczuk i Bartosz Porczyk.