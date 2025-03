Anna Nehrebecka kilka miesięcy temu wyznała, że zmaga się z nowotworem. Aktorka nie zdradziła, z jakim konkretnie rakiem się zmaga. Przyznała, że gdy tylko zauważyła, że coś jest nie tak, udała się do lekarza.

Anna Nehrebecka choruje na raka

Gdy usłyszała diagnozę postanowiła zastosować się do zaleceń. Aktorka znana m.in. z takich filmów jak "Ziemia obiecana", "Noce i dnie" oraz seriali "Polskie drogi", "Jan Serce" czy "Złotopolscy" w najnowszej rozmowie z Plejadą wyznała, że nie zamierza się poddawać, ale nie ukrywa też swojej choroby i mówi o niej otwarcie.

Tak Anna Nehrebecka podchodzi do swojej choroby

Mówię otwarcie, bo mój Boże, nie ukryję tego. Natomiast jest jedna ważna rzecz. Nie mam wpływu na to, czy zachorowałam, czy ktoś inny zachorował. Wiem, że trzeba przez to przejść - stwierdziła Anna Nehrebecka.

Dodała, że ani jej, ani nikomu kto choruje nie pomoże to, że "będę siedziała, miała do wszystkich dookoła pretensje, że los mnie czy kogoś dotknął". Muszę po prostu przez to przejść - mówi aktorka.

Anna Nehrebecka na to nie chce tracić czasu

Anna Nehrebecka stwierdziła, że nie chce tracić czasu na rozmyślania i pretensje do losu lub do wszystkich naokoło. Nie wiem, ile czasu komu zostanie w jakiej chorobie. Muszę ten czas wykorzystać w taki sposób, w jaki potrafię i wierzyć, że wszystko będzie dobrze i że się dobrze skończy. To jest też ważne, żeby mieć wiarę w to, że musi być dobrze - powiedziała aktorka.