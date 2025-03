Zenek Martyniuk firmuje swoim wizerunkiem dubajską czekoladę, której można spróbować w warszawskiej kawiarni. Tego specjału spróbował popularny youtuber kulinarny, Książulo. Nie był zachwycony, stwierdził, że czekolada jest za słodka i za droga, kosztuje 100 zł. Do jego zarzutów odniósł się Zenek Martyniuk. Opowiedział też, jak to się stało, że ma "swoją" dubajską czekoladę.

"Czekolada musi być słodka"

Zenek Martyniuk w rozmowie z Plejadą wypunktował odniósł się do recenzji Książula. Czekolada musi być słodka! Ale właśnie dlatego dodaliśmy malinową posypkę, żeby złamać delikatnie ten smak, tą malinką. Jest dobra, ale jeśli trzeba coś poprawić, to będziemy nad tym pracować, żeby smak był perfekcyjny, ale mi się wydaje, że taka właśnie powinna być - powiedział lider zespołu Akcent.

Zenek Martyniuk o cenie czekolady

My używamy belgijskiej czekolady, a wiadomo, że to najlepsza czekolada na świecie. Wprawdzie nazywa się 'dubajska', ale czekolada jest belgijska. Zresztą te inne dubajskie czekolady też najczęściej mają belgijskie składniki, a dobre składniki muszą kosztować. To wszystko jest świeżutkie, więc nie może to kosztować 10 czy 20 zł. Ta czekolada jest konkretna, to i cena musi być konkretna" - stwierdził Zenek Martyniuk.

Skąd pomysł z czekoladą?

Jak doszło do tego, że Zenek Martyniuk firmuje swoim nazwiskiem dubajską czekoladę? Mój kolega zajmuje się produkcją czekolad i pewnego dnia po prostu zadzwonił do mnie: "słuchaj Zenek, może chciałbyś stworzyć swoją autorską czekoladę?" - opowiadał Plejadzie Zenek Martyniuk. Pomyślałem – czemu nie? Ja uwielbiam słodycze i to jest u mnie na porządku dziennym, więc w to mi graj! Pojechałem na cały dzień do fabryki, testowaliśmy różne smaki - wyjaśnił Zenek Martyniuk.