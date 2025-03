Program "Autentyczni" wróci na antenę stacji TVN w kwietniu. Podobnie jak w grudniu ubiegłego roku, tym razem pojawi się w trakcie świąt wielkanocnych.

"Autentyczni" wracają do TVN

"Autentyczni" to format, który na antenie TVN pojawił się w listopadzie 2023 roku. Prowadzącym był Maciej Stuhr a gośćmi m.in. Natalia Kukulska, Robert Makłowicz, Magda Gessler oraz raper Mata. Po rocznej przerwie program wrócił a dwa odcinki wyemitowane zostały w Boże Narodzenie ubiegłego roku. Gośćmi byli Marcin Prokop oraz sam prowadzący, czyli Maciej Stuhr.

Kiedy emisja programu "Autentyczni"?

Aktor ogłosił, że jego miejsce w roli prowadzącego zajmie Dorota Wellman. To ona poprowadzi nowe odcinki programu "Autentyczni". Emisja zaplanowana jest na wielkanocną niedzielę oraz poniedziałek czyli dokładnie 20 i 21 kwietnia w przedpołudniowym paśmie o godz. 11.30.

O czym jest program "Autentyczni"?

Nie wiadomo jeszcze, kto będzie bohaterem odcinków. W programie "Autentyczni" osoby w spektrum autyzmu zadają zaproszonemu gościowi często zaskakujące i nietypowe pytania. Program realizowany jest na podstawie francuskiego formatu "The A Talks". Cieszył się on szczególną popularnością we Francji, gdzie emitowano go na antenie France 2.