Szymon Nyczke, posługujący się w sieci pseudonimem Książulo, zdobył wielką popularność, testując kebaby. Teraz recenzuje różne bary i restauracje, a jego filmiki mają ogromną oglądalność. Youtuber jest znany z bezkompromisowych i szczerych opinii.

Nowy biznes Zenka Martyniuka

Książulo chętnie testuje jedzenie, firmowane przez znane osoby. Teraz postanowił spróbować dubajskiej czekolady Zenka Martyniuka, za którą trzeba zapłacić 100 zł! Oczywiście powiedział, czy - jego zdaniem - jest smaczna i warta swojej ceny.

Czekolada dubajska to w sieci prawdziwy hit. Zenek Martyniuk postanowił na tych słodyczach zarobić. Uznał, że tak popularna czekolada, firmowana przez gwiazdę disco polo, o świetne połączenie. Teraz w Cafe Słodziak można spróbować dubajskiej czekolady Zenka Martyniuka. To specjał zrobiony z belgijskiej czekolady, która otula nadzienie z kremu pistacjowego, ciasta kataifi i pasty tahini. Składniki mają być najwyższej jakości, co ma odzwierciedlenie w cenie, która należy do wysokich. To aż 100 zł.

Jak wypadł test czekolady Zenka Martyniuka?

Kiedy Książulo oczywiście popędził, by przetestować czekoladę Zenka Martyniuka. Co o niej myśli? Uwielbiam cukier, uwielbiam czekoladę. To jest na maksa przesłodzone, chyba najsłodsza rzecz, jaką jadłem. Fajnie się chrupie. Czy ja myślę, aby ta czekolada była jakoś super jakościowa? Normalna, dobra czekolada. To nie jest tak, że po jednym czasie masz dosyć. Ale czemu taka droga? - mówił Książulo w nowej rolce na Instagramie.

"Niedobrze mi"

Potem jednak nie był już tak łaskawy. Myślałem, że pistacje będą bardziej wyczuwalne. Po prostu taki typowy cukrzak. Niedobrze mi - podsumował youtuber.