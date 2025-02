W wywiadzie z prezydentem Andrzejem Dudą, który przeprowadził Robert Mazurek, pojawiło się wiele tematów - od polityki krajowej i zagranicznej aż po życie prywatne. W pewnym momencie prezydent pokusił się nawet o żart i sparodiował Zenka Martyniuka.

Prezydent cytuje Zenka Martyniuka

Robert Mazurek chciał wiedzieć, co prezydent zamierza robić po zakończeniu kariery politycznej.Pan nie miał normalnego zawodu przez ostatnie lata. Umówmy się, był pan zawodowo politykiem. Żona do pracy zapewne nie wróci, a co pan będzie robił? - zapytał dziennikarz.

W odpowiedzi Andrzej Duda pozwolił sobie na żart. Zobaczymy, no czas pokaże, tak jak to w słynnej swojej wypowiedzi powiedział pan Zenek Martyniuk.Czas pokaże - powiedział, naśladując głos słynnego gwiazdora disco polo. No więc czas pokaże - dodał, śmiejąc się.

Jest to nawiązanie do wywiadu ZenkaMartyniuka z 2023 r., który szybko stał się wiralem. Piosenkarz został zapytany przez dziennikarza Pomponika, czy chciałby, aby wnuczka poszła w jego ślady i też śpiewała, została wokalistką. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże - odpowiedział lider Akcentu.

Co na to Zenek Martyniuk?

Dziennikarze Plejady zapytali Zenka Martyniuka, czy podobało mu się wystąpienie Andrzeja Dudy. Staram się oglądać takie śmieszne filmiki ze mną, oczywiście nie wszystkie udaje mi się zobaczyć i tego jeszcze nie widziałem, ale zawsze to miłe jak ktoś mnie naśladuje. Wyznaczam trendy - powiedział Zenek Martyniuk.

Cieszę się, że jestem taką trendującą osobą. Ludzie uważają mnie za medium, co przewiduje przyszłość. Bardzo się cieszę, że jestem taką osobą pozytywną - dodał wokalista.

Ludzie często zapożyczają teksty z moich piosenek, czy to z "Oczu zielonych", czy "Jak do tego doszło? Nie wiem". Zawsze gdzieś na meczu Jagiellonii mnie pokażą i, czy wygra, czy nie wygra, to wybrzmiewa: "Jak do tego doszło. Nie wiem". To są ponadczasowe powiedzenia - mówił Plejadzie Zenek Martyniuk.