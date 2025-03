Beata Kozidrak pod koniec ubiegłego roku odwołała swoje występy. Okazało się, że artystka zmaga się z chorobą i musi zrobić sobie przerwę.

Beata Kozidrak przez chorobę odwołała koncerty

Z informacji, jakie pojawiły się w międzyczasie wynikało, że piosenkarka wróci na scenę w lutym i w marcu. Planowała zagrać koncerty w całej Polsce. Niestety mimo planów, również i te występy Beata Kozidrak musiała odwołać.

Złe wieści na temat stanu zdrowia liderki zespołu Bajm pojawiły się w listopadzie ubiegłego roku. To wtedy piosenkarka odwołała jeden z pierwszych koncertów.

Beata Kozidrak zwróciła się do fanów

Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania - napisała na swoim Instagramie. Okazało się, że to nie jest krótka niedyspozycja. W styczniu a dokładnie w Nowy Rok Beata Kozidrak pierwszy raz od dłuższego czasu zamieściła post, w którym napisała co się z nią dzieje i jak się czuje.

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, ciągle koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale kocham swój zawód, kocham scenę, kocham muzykę. I to zwykle było tak, że ze sceny ja krzyczałam do was, że macie siłę, macie po prostu wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda. A teraz wy dla mnie nagraliście jedną z moich najwspanialszych piosenek, Białą Armię, która ma tak dosadny tekst. Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie dla mnie to jest ważne, że jesteście ze mną. Bo grunt otaczać się wspaniałymi, mądrymi, cudownymi ludźmi. A ja takich mam, mam takich fanów. Bardzo wam za to dziękuję - napisała piosenkarka.

Beata Kozidrak odbierze Fryderyka?

Zapowiadano, że piosenkarka wystąpi na koncercie w marcu tego roku. Tak się jednak nie stało. Po drodze okazało się, że Beata Kozidrak ma otrzyma Fryderyka za całokształt swojej twórczości. Czy pojawi się na tegorocznej gali? Tego również nie wiadomo.

Rozmawiamy o występie pani Beaty. Na razie nie mogę podać żadnych konkretów, ale szansa jest. Jak tylko będziemy mieć pewność, ogłosimy tę informację – powiedziała w rozmowie ze Światem Gwiazd przedstawicielka Związku Producentów Audio Video Katarzyna Kowalewska.

Teraz okazało się, że koncert zaplanowany w ramach trasy "House of Beata" na marzec i odwołany ma nową datę. Ma się odbyć 29 listopada 2025 roku. Taką informację podał w sieci jeden z internautów. Wiadomość potwierdził także w mediach społecznościowych organizator widowiska. Piosenkarka pojawi się podczas niego na scenie w towarzystwie członków zespołu KAMP! Czy do tego występu dojdzie? Czy Beata Kozidrak pojawi się na gali Fryderyków? To się okaże już niebawem.