Edward Miszczak był przez długie lata dyrektorem programowym TVN. Teraz piastuje takie samo stanowisko w Polsacie. 18 marca Edward Miszczak świętuje 70. urodziny. Od kilku lat jest związany z młodszą o 25 lat aktorką, Anną Cieślak. Ślub wzięli w 2021 r.

"Najbardziej tajemnicza para polskiego show-biznesu"

Edward Miszczak i Anna Cieślak uważani są za „najbardziej tajemniczą parą polskiego show-biznesu”. Anna Cieślak i Edward Miszczak, który 18 marca obchodzi urodziny, starannie ukrywali przez pewien czas swój związek. Cenią bardzo prywatność. W nielicznych wywiadach, których udzielają, podkreślają, że różnica wieku nigdy nie była dla nich ważna. Gdy mówią o sobie nawzajem, pada wiele pięknych słów.

Jak się poznali Anna Cieślak i Edward Miszczak?

Gdy pojawiły się plotki, że Anna Cieślak spotyka się z Edwardem Miszczakiem, wiele osób wróżyło rychły koniec tego związku. Wszystko przez różnicę wieku. Anna Cieślak jest młodsza od swojego wybranka o 25 lat. Poznali się w 2019 roku na zamknięciu festiwalu Off Camera w Krakowie. Przedstawił ich sobie Piotr Woźniak-Starak.

„Piotr poznał mnie z moją żoną. I tak naprawdę jakieś dwa miesiące po tym spotkaniu byliśmy już bliżej ze sobą, a późnej był nasz ślub" - opowiedział w rozmowie z "Faktem" Edward Miszczak. On był wtedy wdowcem, a ona - była właśnie singielką. Anna Cieślak, znana widzom z filmu "Dlaczego nie!" i seriali "Na Wspólnej" oraz "Szadź", ma za sobą kilka nieudanych związków.

Anna Cieślak o mężu

"To jest mezalians, że duża różnica wieku? [...] Oczywiście łatwiej jest oceniać innych, niż zająć się własnym życiem. Jeśli ludzie mają taką potrzebę, proszę bardzo. Nie jestem w stanie powiedzieć nic poza tym, że jestem szczęśliwa. To inni mają z tym problem, nie ja" - powiedział portalowi kobieta.pl żona Edwarda Miszczaka.

"Jesteśmy partnerami. Dużo rozmawiamy, czasem się kłócimy, bo mamy różne zdania, i wtedy mówię: 'Wiem, że tak myślisz, ale ja myślę inaczej'. Na co Edward: 'Zrób, jak uważasz, a jak się przewrócisz, to będę cię zbierał z podłogi'. Ja: 'Dobrze jest mieć taki background'. Śmieję się, że jesteśmy zawodowo, ale też prywatnie jak yin i yang, czyli jak przeciwności, które się przyciągają. Edward skupia się na budowaniu zespołu, ja na tworzeniu postaci odśrodkowo. On zastanawia się, jak opowiedzieć historię, jak ogarnąć całość, natomiast ja zastanawiam się, jak urodzić nową tożsamość" - powiedziała Anna Cieślak w wywiadzie dla "Zwierciadła".