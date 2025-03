Tancerze, którzy występują razem z gwiazdami w show Polsatu, zdobyli wielką popularność. Każdy z nich pracuje bardzo ciężko. Są narażeni na kontuzje. Teraz okazało się, że znany z "Tańca z gwiazdami" Michał Kassin doznał poważnego urazu stopy podczas próby do programu. Złamana kość śródstopia wyłączy go z treningów na co najmniej sześć tygodni.