Elżbieta Romanowska przez dłuższy czas była nieobecna w sieci. Jeśli już coś publikowała to dotyczyło to jej pracy i zawodowych zobowiązań. W sobotnie popołudnie zamieściła wpis, w którym wyjaśniła swoją nieobecność.

Kryzys w rodzinie Elżbiety Romanowskiej

Prowadząca program "Nasz nowy dom" przekazała, że ona i jej rodzina zmagają się z kryzysem. Nie wyjaśniła, o co dokładnie chodzi.

Kochani… Długo się zbierałam, by do was napisać. Końcówka 2024 r. była dla mnie i mojej rodziny bardzo ciężka i bolesna. Niestety, ten stan trwa do dziś. Nie było mnie tutaj, bo potrzebowałam całą swoją energię i wolny czas poświęcić mojej rodzinie. Przechodziliśmy prawdziwy emocjonalny rollercoaster- tymi słowami zaczęła swój wpis Elżbieta Romanowska.

Nadzieja, jej utrata, niemoc, walka z wiatrakami, rozpacz - to tylko nieliczne emocje, które towarzyszyły nam i towarzyszą każdego dnia - dodała.

Elżbieta Romanowska o wpisie bez "happy endu"

Zapytała swoich obserwatorów, czy znają takie uczucie, gdy "dochodzicie już do ściany, gdy wydaje wam się, że więcej już nie udźwigniecie, ale życie postanawia zweryfikować wasze myślenie i udowodnić wam, że jesteście w błędzie i jednak możecie?".

Elżbieta Romanowska zaznaczyła, że nie załamała się, bo jest w stanie "unieść z********e dużo". Uprzedziła fanów, że jej wpis "nie będzie miał happy endu".Ten zły czas jeszcze się nie skończył, ale dzięki wsparciu mojej rodziny i cudownych przyjaciół mam siłę, by powoli tutaj wrócić. Bo życie toczy się dalej… I chociaż moje serce rozpadło się na kawałki, łkając cichutko każdego dnia, staram się uśmiechać, dostrzegając cudownych ludzi, którzy dają mi siłę każdego dnia, doceniając promienie słońca, dzięki którym łatwiej mi wstawać i mierzyć się z każdym kolejnym dniem - dodała aktorka.

Elżbieta Romanowska dziękuje za wsparcie

Elżbieta Romanowska podziękowała wszystkim za wsparcie i troskę. Jej post skomentowały m.in. Anna Dereszowska, Olga Kalicka i Ewa Wachowicz. Eluniu, cokolwiek się dzieje, życzę ci, aby ten zły czas wkrótce się zakończył! Jesteś wspaniałą, ciepłą, silną, wrażliwą i niosącą radość wszystkim wokół osobą. Wierzę, że ta dobra energia lada dzień do ciebie wróci. Przytulam - napisała Anna Dereszowska.