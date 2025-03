Tomasz Kammel po odejściu z TVP jest jednym z prowadzących w Kanale Zero. Bywa również w innych stacjach telewizyjnych. Co prawda trudno jest go zobaczyć na tzw. czerwonym dywanie lub ściance, ale nie stroni od interakcji ze swoimi fanami i widzami.

Tomasz Kammel zapytany o sprawy sercowe

Ostatnio pojawił się w programie "Mówię wam!" Mateusza Hładkiego. W tym show poza prowadzącym pytania zadają również widzowie. Jedna z obecnych w studiu kobiet postanowiła dowiedzieć się, jak miewają się sprawy sercowe Tomasza Kammela i czy przypadkiem nie jest singlem.

Czy Tomasz Kammel jest wolny?

Wszyscy pamiętamy pana długoletnią relację z Kasią Niezgodą. Trochę wody od tego czasu upłynęło, jaka jest sytuacja teraz? Czy pana serce jest wolne?- zapytała kobieta.

Zadanie pytanie na początku nieco zbiło z tropu Tomasza Kammela. Widać było, że nie jest z niego zadowolony. Jednak po chwili rozluźnił się i odpowiedział nieco żartobliwie.

Tomasz Kammel odpowiedział, czy jest w związku

Wie pani co, tak pani ładnie i zalotnie na mnie patrzy, że nie sposób, żebym nie odpowiedział. Po pierwsze, ja słabo sobie radzę w mówieniu o prywatnych sprawach, natomiast w tych kwestiach w moim życiu wszystko jest bardzo dobrze poukładane - odparł Kammel.

Szkoda - odpowiedziała kobieta. Ooo, jaka miła. Pani powiedziała "szkoda", dziękuję! - stwierdził prezenter.