Katarzyna Figura i Kai Schoenhals rozwiedli się po prawie 10 latach potyczki sądowej. "Jestem bardzo szczęśliwa" - powiedziała dziennikarzom w sądzie, gdy ten orzekł o rozwodzie. Aktorka i producent filmowy poznali się w 1998 r. w Hollywood. Wkrótce zostali parą i wspólnie zamieszkali w Polsce. Wzięli ślub i doczekali się dwóch córek, Koko i Kaszmir.

Katarzyna Figura o przemocy

Po 14 latach związku Katarzyna Figura udzieliła wstrząsającego wywiadu, w którym oskarżyła męża o stosowanie wobec niej przemocy. "Przez 14 lat ukrywałam, jak naprawdę wygląda moje prywatne życie. Dlaczego? Która kobieta chce przyznać, że tkwi w toksycznym związku? Że jest poniżana, upokarzana, bita? I, co najgorsze, pozwala na to!. (...) To była szarpanina, plucie w twarz, bicie w głowę, kopanie. Wiesz, jak bardzo boli, jak cię ktoś kopnie w kość piszczelową?" - wyliczała gwiazda w wywiadzie, którego udzieliła magazynowi "Viva!".

Podważano słowa Katarzyny Figury

"Byli tacy, którzy podważali moje słowa i uważali, że odgrywam rolę pokrzywdzonej kobiety. Słyszałam, że na siłę robię z siebie ofiarę. W moim życiu rozgrywał się dramat, a zamiast wsparcia, musiałam mierzyć się z podłymi oskarżeniami. Spotkałam się z ostracyzmem ze strony branży" - powiedziała Katarzyna Figura w wywiadzie dla Plejady.

"Tak naprawdę tylko Krystyna Janda i Jerzy Stuhr wyciągnęli do mnie rękę i zaproponowali mi pracę. Wszyscy inni milczeli. Co tu dużo mówić, zapłaciłam za to wszystko wysoką cenę, ale nie żałuję. Wiem, że było warto. Dziś jestem już w zupełnie innym momencie mojego życia" - dodała gwiazda.

Katarzyna Figura o wybaczeniu

Czy po tych wszystkich trudnych przeżyciach udało się Katarzynie Figurze wybaczyć mężowi, który zgotował jej piekło? W wywiadzie dla Plejady aktorka zdradziła, co stało się w ośrodku w USA, gdzie dochodziła do siebie po operacjach. Zainspirowała ją książka o medycynie czakralnej. Medytowała podczas spaceru. Położyła się na trawie, by "zaczerpnąć trochę energii z ziemi" i wtedy wydarzyło się coś wyjątkowego. "Medytując w ten sposób, zaczęłam wybaczać. Najpierw sobie, potem bliskim mi osobom, a na końcu - co samą mnie zaskoczyło - mojemu byłemu mężowi. Wracając do ośrodka, cała drżałam" - powiedziała gwiazda.