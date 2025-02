W programie "Królowe przetrwania", który regularnie przyciąga uwagę widzów swoimi ekstremalnymi wyzwaniami, doszło do niespodziewane wyzwania. Agnieszka Kaczorowska ujawniła, że razem z byłym partnerem, Maciejem Pelą, podczas wspólnej podróży poślubnej nagrali bardzo intymne wideo.

Pamiątka z podróży poślubnej

W "Królowej przetrwania" Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na odważne wyznanie. Podczas zabawy w "nigdy przenigdy" tancerka wyznała, że przed laty razem z mężem, Maciejem Pelę, zdecydowali się nagrać sekstaśmę. Decyzja o powstaniu wideo wynikała z chęci zachowania intymnego wspomnienia.

Tancerka najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" przy okazji podkreśliła, że materiał powstał za obopólną zgodą i był przeznaczony wyłącznie na prywatny użytek. No tak, nagraliśmy sobie z mężem dla funu... W sumie to było podczas podróży poślubnej. (...) Stresowałabym się pół życia, gdybym miała z jakimś byłym. Ostatnio Maciek to odtworzył - opowiadała Agnieszka Kaczorowska.

Trwają przygotowania do rozwodu

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata uchodzili za zgraną parę. Ich związek, który wydawał się stabilny, zakończył się jesienią 2024 r. Obie strony postanowiły chronić szczegóły związane z rozwodem oraz prywatność dzieci.

Jak donoszą osoby z otoczenia pary, teraz trwają negocjacje w sprawie warunków rozwodu. Oboje chcą załatwić to polubownie. Zdjęcia do show "Królowa przetrwania" był realizowany jeszcze w czasie, gdy nie mówiło się o rozstaniu.